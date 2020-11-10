Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Salı Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Gerçekler ortaya çıkıyor.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bugünlerde kendinizi hüzünlü hissedebilirsiniz. Geçmişten gelen başarılarınızı düşünün ve içinizdeki gücü yeniden açığa çıkartın. Bazı şeyleri değiştiremezsiniz ama yeniden şekil verebilirsiniz. Bunun en başında yapacağınız şey kararlı olmaktır. Kendinizi köle gibi hissediyor olabilirsiniz. Buna takılmadan üzerinize düşen sorumlulukları üzerinize alarak tüm gücünüzle ilerleyin.

10 Kasım Koç burcu yorumu

Bugün test yaptırmanız ya da sağlıkla ilgili endişelerinizi sonlandırmanız için doğru bir gündesiniz. Sizin pratikliğinizin çevrenizde anlaşılması için kendinizi ifade etmelisiniz.

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10 Kasım Boğa burcu yorumu

Haklı olabilirsiniz fakat destek görmek istemeniz her şeyi tek taraflı yaşamanız anlamına gelmemektedir. Zor günlerinizde yanınızda olan kişilere sizlerde eşlik etmelisiniz.

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10 Kasım İkizler burcu yorumu

Gidene dur demek işinize yaramayacak ama kararlarınızın önünde durmak çok işinize yarayacak.

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10 Kasım Yengeç burcu yorumu

Yakın arkadaşlarınız ile diyaloglarınız oldukça motive edici geçebilir. Kendinize iyi gelen aktiviteleri yapmaya devam etmelisiniz.

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10 Kasım Aslan burcu yorumu

Bir karar aşamasında iseniz düşünmeden harekete geçmek sizleri yanlışa sürükleyebilir. Maddiyatınız söz konusu olduğunda duygularınızla çözüme gitmemelisiniz.

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10 Kasım Başak burcu yorumu

Geçmişte sorun yaşamadığınız davranışlarınız artık sizleri de rahatsız ediyor ise dönüşüm zamanınız gelmiş demektir. Değişime karşı olmadan yanlış davranışlarınızı değiştirmeye çalışmalısınız.

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10 Kasım Terazi burcu yorumu

Yaşananlar yaşanmış ve bitmiş olsa da acısıyla tatlısıyla zaman geride kalmış artık. Güneş her sabah yeniden doğmaya devam ettiği sürece yarınlara umutla bakmalısınız.

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10 Kasım Akrep burcu yorumu

Gününüzde olmadığınızı ve sorunlarınızı hesaba katamadıkları için böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiş olabilirler. Anın tadını çıkarmalısınız. Hak ediyorsunuz.

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10 Kasım Yay burcu yorumu

Hatalı yönleriniz olsa da şartların öyle gerektiği için davranışların oluşması sizlere çıkış kapısı olacaktır.

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10 Kasım Oğlak burcu yorumu

Peki hayattan ne kadar tat alabiliyorsunuz. İnişiyle çıkışıyla yaşam mücadelesinde kendinize zorlu yollar açmamalısınız. Artık bitmesi gereken şeyleri bitirmelisiniz.

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10 Kasım Kova burcu yorumu

Sizler için aile bütünlüğü daha önemli olsa da sizleri aile yerine koymayan kişilere de sahip çıkmak yanlış bir davranış olacaktır. Hakkınız olanı korumalısınız. Bu sizde öfke yaratmamalıdır.

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10 Kasım Balık burcu yorumu

Eşinizin arkadaş çevresi ile gelişen problemler sizi kaygılandırmasın. Partnerinizden anlayış bekliyor iseniz öncelikle sizin de anlayışlı olmanız gerekmektedir.

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