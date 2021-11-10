Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sorumluklarını bil!

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Bugüne kadar olanlardan “Ben sorumluyum” şeklinde kendinize bir açıklama yapın. İnsanın yaşadıklarının sorumluluğunu üstlenmesi yaşamına çok daha sağlıklı bir şekilde devam etmesinde etkili olmuştur. Şu andan itibaren diğer insanları suçlamaktan ve mazeretler uydurmaktan vazgeçin. Davranışlarınızı haklı göstermeye çalışmayın. Konuşmalarınızın ve davranışlarınızın sorunluluğunu üstlenin. Özgür birey olmak demek sorumluluk sahibi olmak demektir bunun bilinciyle hareket edin.

10 Kasım Koç burcu yorumu

Arkadaşlarınızla ilgili konularla gündeminiz olabilir ve bazı konularda arada kalabilirsiniz.

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10 Kasım Boğa burcu yorumu

Ani kısa seyahatler gününüzü güzelleştirebilir.

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10 Kasım İkizler burcu yorumu

Geleceğe dair yaptığınız yatırımlar bugün sizi biraz kaygılandırabilir ve para kazanmak dürtüsü ile kendinize acımasızca davranabilirsiniz.

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10 Kasım Yengeç burcu yorumu

Duygusal anlamda kendinizi yönetmekte zorlanabilir tutkularınızın kurbanı olabilirsiniz.

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10 Kasım Aslan burcu yorumu

Otorite figürleriyle birlikte bazı konuşmalar içine girebilir ve dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz ama eğer onlarla bir uyum yakalarsanız olayları istediğiniz yönde çözümleyebilirsiniz. .

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10 Kasım Başak burcu yorumu

Ani duygusal iniş çıkışlar sizi bugün zor durumda bırakabilir.

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10 Kasım Terazi burcu yorumu

Sosyal çevrenizde bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.



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10 Kasım Akrep burcu yorumu

İlişkiler konusunda bazı güzel başlangıçlar yapabilir veya yeni insanlarla keyifli görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

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10 Kasım Yay burcu yorumu

Arkadaşlarınla ilgili bazı önemli olaylar yaşayabilir ve onlarla olan ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz.

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10 Kasım Oğlak burcu yorumu

Bugün yapacağınız işlerde aceleci tavrınız sizi bazı aksilikler içine sürükleyebilir.

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10 Kasım Kova burcu yorumu

İş projeleriyle ilgili konularda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama bunlar sizin hedeflerinize ulaşmanıza engel olamayacaktır.

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10 Kasım Balık burcu yorumu

Ani ve hızlı kararlar içinde olabileceğiniz bir gün.

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