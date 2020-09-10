Günlük Burç Yorumları: 10 Eylül Perşembe Günlük Burç Yorumları

Ne istediğinizi bilin!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve Neptün gezegenine meydan okuyor. Hayattaki rolünüzü iyi belirlemeli ve iyi seçmelisiniz. Partnerinize annelik ya da babalık yapıp daha sonra romantik olmama noktasında ona bir suçlama getirmemelisiniz. Önce ne verdiğinizi ve ne hissettirdiğinizi bulmanız gereken bir gün. Günü iyi değerlendirin eksik olduğunuzu düşündüğünüz konulara odaklanın ve çözümler arayın.

10 Eylül Koç burcu yorumu

Farklı bir görüş almak size objektif bir bakış açısı getirebilir. İş disiplininiz biraz sert bulunuyor olabilir. Çalışma arkadaşlarınıza sizin kadar performans göstermeleri için baskı yapmamalısınız. Herkesin kapasitesi ayrıdır unutmamalısınız. Yaralarınıza şifa olacak bir ilişkiye doğru adım atabilirsiniz.

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10 Eylül Boğa burcu yorumu

Şehir değişikliği isteğinize partneriniz karşı çıkıyor olabilir. Tekrar düşünmenizde yarar var. Partnerinizle gelecek planlarınızı birlikte şekillendirmek size daha olumlu yansıyacaktır. Öfkenizi sevdikleriniz üzerinde kullanmamalısınız. Onlar her koşulda sizin yanınızda yer alacaktır.

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10 Eylül İkizler burcu yorumu

Beklenmedik bir aşk kapınızı çalıyor olabilir. Ruhunuza iyi gelen kişileri korumalısınız. Ego ve kibirden uzak durarak ilişkinizde sevginizi dile getirmekten çekinmemelisiniz. Sizden de sevgi ve şefkat bekleniyor unutmamalısınız. Alma ve verme dengesini koruyabilirseniz, mutluluk her zaman sizinle olacaktır.

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10 Eylül Yengeç burcu yorumu

Hayatınızda değişiklik yapmak size de iyi gelecektir. Yeni bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Veya bir terfi haberi sizi oldukça mutlu edebilir. Özverili çalışmalarınızın karşılığını aldığınız güzel bir gün geçiriyorsunuz.

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10 Eylül Aslan burcu yorumu

Kariyerinizde beklentileriniz karşılanmıyor olabilir. Organizasyonlarda tanışacağınız kişiler, size yeni iş fırsatları getirebilir. Değerlendirmek sizin elinizde… Tutkularınızın peşinden gitmeyi denemelisiniz.

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10 Eylül Başak burcu yorumu

Kadın figürleriyle sorun yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Polemiklere girmek yerine kendi işinize odaklanmalısınız. İletişim konusunda ses tonunuza dikkat ederek söyleşilerde bulunmak olayları yatıştıracaktır.

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10 Eylül Terazi burcu yorumu

Arkadaşlarınıza olan öfkeniz sizi agresif düşüncelere itebilir. Sakin kalarak sizin için hassas olan konuları dile getirebilirsiniz. Çalışma ortamınızda ki problemleri ev yaşantınıza yansıtmamaya özen gösterin.

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10 Eylül Akrep burcu yorumu

Hayal kırıklığı yaşamak sizi oldukça yorabilir. Dostlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir. İş yerinizde üzerinize oynayan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Dürüstçe çalışmalarınıza devam etmelisiniz. Sizin başarınız onlara en güzel cevap olacaktır.

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10 Eylül Yay burcu yorumu

Polemiklere girmeden sakince gününüzü tamamlamaya odaklanmalısınız. Annenizle veya yakın çevrenizdeki kadın figürleriyle tartışma içerisine girebilirsiniz. Sizi anlamaları için düşüncelerinizi açıkça ifade etmelisiniz.

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10 Eylül Oğlak burcu yorumu

Yalnız kalmayı tercih ettiğiniz sürece kuyunun derinliklerinde vakit geçirmeye devam edeceksiniz. Dostlarınızla, ailenizle, partnerinizle size değer veren herkesle konuşarak kendinize nefes alabilecek bir pencere yaratabilirsiniz. Finansal harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem olabilir.

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10 Eylül Kova burcu yorumu

İnsanlığa olan katkınız sizi her zaman savunulacak bir konuma getirmektedir. Konuşmalarınızda bazen ifade edememe sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Geçici bir süre olduğunu düşünerek ilerlemeye devam etmelisiniz.

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10 Eylül Balık burcu yorumu

Duymak istediğiniz sözcükleri duyamayınca sinirleniyor olabilirsiniz. Sakince düşüncelerinizi ifade etmeniz size yardımcı olacaktır. İş yerinizde başarılarınız bir kısım tarafından istenmiyor olabilir. Siz onları düşünmeden çalışmalarınıza devam etmelisiniz.

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