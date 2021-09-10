Günlük Burç Yorumları: 10 Eylül Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Şüphelerinizde haksız olabilirsiniz.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. İlişkilerinizde düş kırıklığına uğramaktan korktuğunuz için kendi gereksinimlerinizi, tercihlerinizi belki de fikirlerinizi geri plana atıyor olabilirsiniz. Kendinize haksızlık etmeyi bırakın, isteklerinizin farkına varın. Ödün verdiğiniz şeylerin size ödül olarak dönmesi, her zaman mümkün olmayabilir. İlla bir risk almanız gerekiyorsa, bunu yaparken kendinizi geri plana atmamalı ve gereksiz fedakarlıklardan kaçınmalısınız.

10 Eylül Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde abartıya kaçabilirsiniz.

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10 Eylül Boğa burcu yorumu

Günlük rutinlerinizle ilgilenirken aceleci davranışlarınız olabilir.

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10 Eylül İkizler burcu yorumu

İletişimiz oldukça dışa dönük olabilir. Sohbet ve paylaşma isteğiniz abartıya kaçabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

10 Eylül Yengeç burcu yorumu

Aile üyelerinize karşı tahammülünüz düşük olabilir.

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10 Eylül Aslan burcu yorumu

Çevrenize amaçlarınızı kabul ettirmeye çalışacaksınız.

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10 Eylül Başak burcu yorumu

Duygusal boşluğunuzu alışveriş ile kapatmaya çalışıyorsunuz.

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10 Eylül Terazi burcu yorumu

Hayata karşı isyankar olabilirsiniz. Tahammül etmekte zorlandığınızı düşünebilirsiniz.

10 Eylül Akrep burcu yorumu

Birikmiş öfkenizi dışarı atıyorsunuz. Günü oldukça sert ve kızgın tamamlayabilirsiniz.

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10 Eylül Yay burcu yorumu

Sadece kişisel isteklerinizi göz önüne alarak bencil hareketler içerisinde olabilirsiniz.

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10 Eylül Oğlak burcu yorumu

Öfkeniz, iş yerinizde rekabetin dozunu arttırabilir.

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10 Eylül Kova burcu yorumu

Bakış açınızın abartılı saplantı içerisinde olduğunu fark edebilirsiniz.

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10 Eylül Balık burcu yorumu

Akrabalarınız arasında davranışlarını kabul etmediğiniz kişilere sert cevaplar verebilirsiniz.

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