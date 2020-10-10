Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Cumartesi Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerinde KARARLI OL!

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Hayatın içinde bazı karmaşık durumları artık çözmeye doğru ilerliyor olabilirsiniz. Bu durumu büyütmeden artık toksik olan ne varsa hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. İçinizdeki yoksunluk duygusuna bir çare bulacaksınız. Rahatsız edici sorular sormak ve hayatınızdaki eski, gizli veya geleneksel bakış açınızı yıkmak zorunda kaldığınız ilişkinizin temizlenmesi adına konular sizi harekete geçiriyor olabilir. Şu anda olduğu gibi, ne kadar erken kararlarınızı alırsanız o kadar az angarya ve üzüntü ile karşı karşıya kalırsınız.

10 Ekim Koç burcu yorumu

Partneriniz iletişiminizin mesafeli olmasından şikâyetçi olabilir. Davranışlarınızı sergilerken dengede yaşamaya özen göstermelisiniz.

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10 Ekim Boğa burcu yorumu

Çalışma hayatınızdaki yoğun iş temposu sizleri olumsuz etkiliyor olabilir. Partnerinizden sizlere destek olmasını isteyebilirsiniz.

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10 Ekim İkizler burcu yorumu

Öncelikle birbirinizi tanımayı seçmelisiniz. Takıntı yaptığınız konularda toleranslı hareket etmeye çalışmalısınız.

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10 Ekim Yengeç burcu yorumu

Şimdiye kadar gitmesi gereken her şeye sıkı sıkı tutundunuz bunun için kendinizi bu kadar yorgun hissediyorsunuz. Artık bu huyunuzu bırakma zamanı geldi. Bu değişimden sonra kendini daha güçlü hissedebilirsiniz.

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10 Ekim Aslan burcu yorumu

Güçlü iletişiminiz maddi gelirlerinizi artırma noktasında sizlere destekçi olsa da ufak ayrıntılara takılmanız sizlere kayıp olarak dönebilir.

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10 Ekim Başak burcu yorumu

Düşündüklerinizi karşı taraf söyleyin. İşlevselliğini yetiren konuları artık çöpe atın. Unutmayın yaşam siz izin verdiğiniz müddetçe mutluluk getirecektir.

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10 Ekim Terazi burcu yorumu

Gruplar arasında alınganlık yaparak kendinizi mukayese konusu içerisine alabilirsiniz. Birlikte hareket etme konusunda kendinizi geliştirmelisiniz.

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10 Ekim Akrep burcu yorumu

Sizleri yoran herkesle yollarınızı ayırmak istiyor olabilirsiniz. Gerçekliğinize göre yeni bir çevre oluşturmanız sizlere pozitif etki olarak yansıyacaktır.

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10 Ekim Yay burcu yorumu

Ani öfke patlamaları sizleri farklı biri gibi gösteriyor olabilir. Kendinize sorular sorarak buna sebep olan asıl konu ne ise onu bulmalı ve çözüme kavuşturmalısınız

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10 Ekim Oğlak burcu yorumu

Hayata karşı keskin bakış açınız toplumdan kopuk yaşamanıza neden olabilir. İçinizden geldiği gibi hareket etmek size iyi gelecektir.

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10 Ekim Kova burcu yorumu

Özgür ruhunuza hitap etmeyen konularda oldukça sert tavırlar sergilemek yerine farklıları da gözeterek sakin tavırlar sergilemelisiniz. İnsanların size duyduğu saygıyı sizde onlara vermelisiniz.

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10 Ekim Balık burcu yorumu

Sevgi almak istediğiniz kadar da sevgi vermelisiniz. Cömert olun. İletişiminizin sade ve içine kapanık olması yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.

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