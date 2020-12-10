Günlük Burç Yorumları:10 Aralık Perşembe Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Denge kabulden doğar.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Enerjini ve kaynaklarını iyi kullan. Vazgeçmek bazen kendine müsaade etmektir. Başarısızlık yaşadığını düşünme. Sadece kabul et. Koşulların senin istediğin gibi sonuçlanmaması her zaman sadece senin suçun değildir. Ama daha iyi olmak ve yetebilmek için, bazen karşı kıyıya geçip kendi kıyısında olanları görmen gerekir. Buna razı olduğunda huzur bulacağın o dengeye kavuşman mümkün olacaktır.

10 Aralık Koç burcu yorumu

Kendinizle kavga etmek ve her olayda kendinizi suçlamak fikri motivasyonunuzu düşürecektir.

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10 Aralık Boğa burcu yorumu

İş ve sorumluluklarınız alanında daha pratik çözümler geliştirmeyi tercih etmelisiniz.

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10 Aralık İkizler burcu yorumu

Ortaklarınızla iletişiminiz güçlü olduğu bir gündesiniz. Yeni projelere hazırlanmak için harika bir zaman.

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10 Aralık Yengeç burcu yorumu

Kariyer alanınızda öfkeli davranışlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gün içerisindesiniz.

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10 Aralık Aslan burcu yorumu

Her konuda hızlı ilerleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak çalışma ortamınızda sorunları kendi yöntemlerinizle çözebilirsiniz.

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10 Aralık Başak burcu yorumu

Geçmiş ve üzüntü dolu günlere geri dönmek sizlere bir kazanç sağlamayacaktır.

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10 Aralık Terazi burcu yorumu

Taşınma isteğiniz gerçeğe dönüştürmek istiyorsunuz ama finansal anlamda sizi zorlayacak durumlar oluşturmamaya çalışmalısınız.

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10 Aralık Akrep burcu yorumu

Çalışma alanınızda öfkenize yenik düşmemelisiniz. Bugün spekülatif konuşmalarla üzerinize gelinmek istenebilir.

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10 Aralık Yay burcu yorumu

Sizler ve partneriniz geçmişi düşünmek yerine geleceğe birlikte yürümenin planlarını yapmalısınız.

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10 Aralık Oğlak burcu yorumu

Ailenizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Sert konuşmalar gerçekleşebilir.

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10 Aralık Kova burcu yorumu

Toplumu çevrenizi bilinçlendirmek için elinizden geleni yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.

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10 Aralık Balık burcu yorumu

Korkularınızın üzerine gitmek isteyebilirsiniz. Sorunlarla baş edemiyor iseniz yardım almayı düşünmelisiniz.

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