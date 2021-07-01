Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sorumluluk alın.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Sorumluluk panzehirdir. Her türlü negatif duygunun panzehri, içinde bulunduğun durumun tüm sorumluluğunun sana ait olduğunu kabul etmendir. Sorumluluğu kabul etme hareketi, her türlü negatif duygu üzerinde kısa devre etkisi yaratır ve bu duyguları bir anda ortadan kaldırır.

1 Temmuz Koç burcu yorumu

Hayalleriniz ve hedefleriniz arasında sıkışıklık yaşıyorsanız bu durumu çözüme kavuşturmak için doğru karar vermeli ve onun için mücadele etmelisiniz.

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1 Temmuz Boğa burcu yorumu

Zihninizi toparlamakta zorlandığınız bir gündesiniz. Yönünüzü tayin ederken karamsarlık yaşayabilirsiniz.

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1 Temmuz İkizler burcu yorumu

Kariyerinizde duygusal kararlar almak üzere olabilirsiniz. Doğru kararı aldığınızı düşünseniz bile kararınızı aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız.

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1 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Duygularınız ve mantığınız arasında sıkışıp kalmaktan yorulduğunuzu hissettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz.

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1 Temmuz Aslan burcu yorumu

Bugün aniden geçmişteki korkularınız tetiklenebilir. Sevmediğiniz yönünüz ile karşı karşıya gelebilirsiniz.

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1 Temmuz Başak burcu yorumu

Gerçekler ile hayaller arasındaki farkı ayırt edemeyişiniz karşı tarafı rahatsız edebilir ve hayal kırıklığına yol açabilir.

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1 Temmuz Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınız sizin üzerinizden bir takım girişimler yapmak isteyebilirler.

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1 Temmuz Akrep burcu yorumu

Kendinizi çok sıktığınızı fark edip biraz eğlenmek ve mutlu olmak isteyebilirsiniz.

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1 Temmuz Yay burcu yorumu

Sizi tanıyan tanımayan herkes sizi acımasızca eleştirebilir ve bu durumdan oldukça rahatsız olabilirsiniz.

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1 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İletişiminizde duygusal ve hassas olabilecek bir yapıda olabilirsiniz. Kendinizi açıklamak yerine geri çekmeyi deneyeceksiniz.

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1 Temmuz Kova burcu yorumu

Günlük işlerinizi planlarken elinizde olmayan sebeplerden dolayı bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

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1 Temmuz Balık burcu yorumu

Güne duygusal başlıyorsunuz. Hislerinizin tesiri altındasınız.

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