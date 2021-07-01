Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 1 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 1 Temmuz'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 1 Temmuz Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Sorumluluk alın.
Ay, Koç burcunda ilerliyor. Sorumluluk panzehirdir. Her türlü negatif duygunun panzehri, içinde bulunduğun durumun tüm sorumluluğunun sana ait olduğunu kabul etmendir. Sorumluluğu kabul etme hareketi, her türlü negatif duygu üzerinde kısa devre etkisi yaratır ve bu duyguları bir anda ortadan kaldırır.
1 Temmuz Koç burcu yorumu
Hayalleriniz ve hedefleriniz arasında sıkışıklık yaşıyorsanız bu durumu çözüme kavuşturmak için doğru karar vermeli ve onun için mücadele etmelisiniz.
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1 Temmuz Boğa burcu yorumu
Zihninizi toparlamakta zorlandığınız bir gündesiniz. Yönünüzü tayin ederken karamsarlık yaşayabilirsiniz.
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1 Temmuz İkizler burcu yorumu
Kariyerinizde duygusal kararlar almak üzere olabilirsiniz. Doğru kararı aldığınızı düşünseniz bile kararınızı aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız.
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1 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Duygularınız ve mantığınız arasında sıkışıp kalmaktan yorulduğunuzu hissettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz.
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1 Temmuz Aslan burcu yorumu
Bugün aniden geçmişteki korkularınız tetiklenebilir. Sevmediğiniz yönünüz ile karşı karşıya gelebilirsiniz.
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1 Temmuz Başak burcu yorumu
Gerçekler ile hayaller arasındaki farkı ayırt edemeyişiniz karşı tarafı rahatsız edebilir ve hayal kırıklığına yol açabilir.
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1 Temmuz Terazi burcu yorumu
Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınız sizin üzerinizden bir takım girişimler yapmak isteyebilirler.
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1 Temmuz Akrep burcu yorumu
Kendinizi çok sıktığınızı fark edip biraz eğlenmek ve mutlu olmak isteyebilirsiniz.
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1 Temmuz Yay burcu yorumu
Sizi tanıyan tanımayan herkes sizi acımasızca eleştirebilir ve bu durumdan oldukça rahatsız olabilirsiniz.
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1 Temmuz Oğlak burcu yorumu
İletişiminizde duygusal ve hassas olabilecek bir yapıda olabilirsiniz. Kendinizi açıklamak yerine geri çekmeyi deneyeceksiniz.
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1 Temmuz Kova burcu yorumu
Günlük işlerinizi planlarken elinizde olmayan sebeplerden dolayı bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz.
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1 Temmuz Balık burcu yorumu
Güne duygusal başlıyorsunuz. Hislerinizin tesiri altındasınız.