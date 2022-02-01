Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 1 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 1 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 1 Şubat Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 1 Şubat Salı günlük burç yorumları..."
Ezberleri Bozma Zamanı!
Sabah saat 08.45'te Kova burcunda 12 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni ay hem dünya hem de sizler için bir nevi uyanış zamanıdır ve güçlü etkiler barındırmaktadır. İçerisinde özgürlük, umut ve isyan barındıran bu Yeni ay’ın etkilerini farkındalık ile hayatınıza çekebilirsiniz. Kendi hayatınızda bazı yenilikleri cesaret göstererek değiştirmeyi deneyin. Kalbiniz ve aklınız arasındaki mesafeyi çok fazla açmayın. Kalbiniz temiz ise aklınızda temizdir. Bazı zorluklar elbet olabilir zorlukların farkında olun, hatalarınızdan ders alın. Kova yeniayı ile mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilirsiniz. İlişkilerde eşitliği sağlamak isteyebilirsiniz. Kalbi boş olanlar bu dönemde uzun vadeli fakat iniş çıkışlı bir gönül ilişkisine başlayabilirler. Güzel şeylere layık olduğunuzu unutmayın. Saat 14.15’ten sonra Ay boşlukta hareket edecek. Bu zaman sonrası kendinize daha fazla zaman ayırın ve eksikliklerinizi tamamlayın.
Günün Motivasyon Sözü: “Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için bunu yapmaz!” Carol Burnett
1 Şubat Koç burcu yorumu
Sosyal arkadaşlık çevrenizde değişime gidiyorsunuz.
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1 Şubat Boğa burcu yorumu
Kariyerinizde yeni bir dönem başlıyor.
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1 Şubat İkizler burcu yorumu
Karar aşamasında son ana kadar bekleyerek tercihlerinizi ertelemek isteyeceksiniz.
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1 Şubat Yengeç burcu yorumu
Ruhsal olarak arındığınızı hissediyorsunuz.
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1 Şubat Aslan burcu yorumu
Aşk ilişkinizi resmiyete dökmek için partnerinizle karar alıyorsunuz
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1 Şubat Başak burcu yorumu
Çalışma ortamınızda beklediğiniz yenilik gerçekleşiyor.
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1 Şubat Terazi burcu yorumu
Özgürlüğünüze düşkünlüğünüzü dile getireceksiniz.
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1 Şubat Akrep burcu yorumu
Aile iç huzursuzluğunuz da bazı gerekçeleri aşıyorsunuz.
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1 Şubat Yay burcu yorumu
Yeni ticari sözleşme imzalamak üzeresiniz
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1 Şubat Oğlak burcu yorumu
Finansal yeniliğe gidiyorsunuz.
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1 Şubat Kova burcu yorumu
Yeni bir aşk ilişkisine adım atıyorsunuz.
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1 Şubat Balık burcu yorumu
Yeni bir döngüye giriş yapıyorsunuz.