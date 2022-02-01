Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Ezberleri Bozma Zamanı!

Sabah saat 08.45'te Kova burcunda 12 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni ay hem dünya hem de sizler için bir nevi uyanış zamanıdır ve güçlü etkiler barındırmaktadır. İçerisinde özgürlük, umut ve isyan barındıran bu Yeni ay’ın etkilerini farkındalık ile hayatınıza çekebilirsiniz. Kendi hayatınızda bazı yenilikleri cesaret göstererek değiştirmeyi deneyin. Kalbiniz ve aklınız arasındaki mesafeyi çok fazla açmayın. Kalbiniz temiz ise aklınızda temizdir. Bazı zorluklar elbet olabilir zorlukların farkında olun, hatalarınızdan ders alın. Kova yeniayı ile mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilirsiniz. İlişkilerde eşitliği sağlamak isteyebilirsiniz. Kalbi boş olanlar bu dönemde uzun vadeli fakat iniş çıkışlı bir gönül ilişkisine başlayabilirler. Güzel şeylere layık olduğunuzu unutmayın. Saat 14.15’ten sonra Ay boşlukta hareket edecek. Bu zaman sonrası kendinize daha fazla zaman ayırın ve eksikliklerinizi tamamlayın.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için bunu yapmaz!” Carol Burnett

1 Şubat Koç burcu yorumu

Sosyal arkadaşlık çevrenizde değişime gidiyorsunuz.

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1 Şubat Boğa burcu yorumu

Kariyerinizde yeni bir dönem başlıyor.

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1 Şubat İkizler burcu yorumu

Karar aşamasında son ana kadar bekleyerek tercihlerinizi ertelemek isteyeceksiniz.

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1 Şubat Yengeç burcu yorumu

Ruhsal olarak arındığınızı hissediyorsunuz.

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1 Şubat Aslan burcu yorumu

Aşk ilişkinizi resmiyete dökmek için partnerinizle karar alıyorsunuz

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1 Şubat Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda beklediğiniz yenilik gerçekleşiyor.

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1 Şubat Terazi burcu yorumu

Özgürlüğünüze düşkünlüğünüzü dile getireceksiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

1 Şubat Akrep burcu yorumu

Aile iç huzursuzluğunuz da bazı gerekçeleri aşıyorsunuz.

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1 Şubat Yay burcu yorumu

Yeni ticari sözleşme imzalamak üzeresiniz

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1 Şubat Oğlak burcu yorumu

Finansal yeniliğe gidiyorsunuz.

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1 Şubat Kova burcu yorumu

Yeni bir aşk ilişkisine adım atıyorsunuz.

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1 Şubat Balık burcu yorumu

Yeni bir döngüye giriş yapıyorsunuz.

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