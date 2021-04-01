Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Doğru üslubun önemli olduğu bir gün!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Kendinizi güçsüz hissetmeniz, hedeflerinizden vazgeçmeniz için uygun bir günde değilsiniz. Dürtü ve tepki arasında bir boşluk vardır. Bu arada tepkini seçme özgürlüğün ve gücün olduğunu unutmayın.

Sizi tüketen ve mutlu olmadığınız ilişkilerde yalnız kalma korkusundan ötürü kendinizi yıpratmamalısınız. Aynı zamanda bugün içerisinde çalışmak, düzene girmek, planlar yapmak ve eksikliklerinizi tamamlamak, kendinize bir hobi edinmek sizin ilacınız olacak. Aşk hayatınız da çeşitli pürüzler yaşayabilirsiniz. Eğer net olursanız, kararlarınızın arkasında durursanız yaşanılacak pürüzleri büyümeden kontrol altına alabilirsiniz.

1 Nisan Koç burcu yorumu

Çabalarınız meyvesini vererek istediğiniz olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızda bazı gelişmeler söz konusu olabilir.

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1 Nisan Boğa burcu yorumu

Ani aldığınız kararlar sorgulanırken geri dönmek istememeniz sonu hazırlıyor olabilir. Artık kararlı olmalı ve bırakılması gereken ne varsa bırakmalısınız.

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1 Nisan İkizler burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerde uyumsuzluk yaratmamak ya da çok gerilimli konuşmalar yapmamak gerekiyor.

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1 Nisan Yengeç burcu yorumu

İş hayatınızda yeni modeller belirlemek sizleri daha güven dolu kılacak. Eskiye dair sizi tüketen ne varsa bırakın.

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1 Nisan Aslan burcu yorumu

Güne aile arasında gerçekleşen tartışmalar ile başlıyorsunuz. Sizleri yönetmek için ellerinden geleni yapmalarını kişisel alanınıza müdahale olarak algılıyorsunuz.

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1 Nisan Başak burcu yorumu

Daha önce planladığınız işlerinizi tamamlarken, kardeşlerinize, ailenize destek olabilirsiniz.

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1 Nisan Terazi burcu yorumu

Güne finansal koşullarınızı iyileştirdikten sonra ilk alışverişinizi yaparak başlıyor olabilirsiniz.

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1 Nisan Akrep burcu yorumu

Güne kişisel hedeflerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Emin adımlarla planlarınızı gerçekleştirirken yeni hedefler belirleyerek ufkunuzu genişletiyorsunuz.

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1 Nisan Yay burcu yorumu

Gizlilik içerisinde hareket ederken sizlerden kaynaklanmayan nedenlerle planlarınız ortaya çıkabilir.

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1 Nisan Oğlak burcu yorumu

Sevmediğiniz ortamlarda bulunmak sizleri rahatsız etse de yalnız kaldığınızı fark edip farklı bir adım atıyorsunuz.

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1 Nisan Kova burcu yorumu

Yakın çevreniz yoğun gündemleriniz olabilir. Birlikte alışveriş yapmak, ticari faaliyette bulunmak günün tamamında sizleri meşgul edecektir.

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1 Nisan Balık burcu yorumu

Toplum önünde kendinizi ifade etmek zorunda kalabileceğiniz bir gün olabilir.

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