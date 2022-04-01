Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan 2022 Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Yeni bir şeyleri başlatmak için tam zamanı! Harekete geç.

Bugün Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 09.24’te Koç burcu 11 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Yeni bir işe başlayabilir ve kendine yeni iş alanları yaratabilirsiniz. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirmenizin tam zamanı! Kendinizi güçsüz hissetmeniz, hedeflerinizden vazgeçmeniz için uygun bir günde değilsiniz. Dürtü ve tepki arasında bir boşluk vardır. Bu arada tepkini seçme özgürlüğün ve gücün olduğunu unutmayın. Dilinizin kemiği olsun.

Sizi tüketen ve mutlu olmadığınız ilişkilerde yalnız kalma korkusundan ötürü kendinizi yıpratmamalısınız. Aynı zamanda bugün içerisinde çalışmak, düzene girmek, planlar yapmak ve eksikliklerinizi tamamlamak, kendinize bir hobi edinmek sizin ilacınız olacak. Aşk hayatınız da şaşırtıcı itiraflar ve sürpriz aşklar yaşayabilirsiniz. Eğer net olursanız, kararlarınızın arkasında durursanız yaşanılacak şeyler hayatınızda unutulmaz güzellikleri sizlere getirecek. Yara aldığınız yerler iyileşiyor.

Motivasyon sözü: “İnsanın hayatta güçlü olması önemli değildir, kendini güçlü hissetmesi önemlidir.” Into the Wild

1 Nisan Koç burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizden tekrar geri dönüş alabilirsiniz.

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1 Nisan Boğa burcu yorumu

İş hayatınızda aradığınız yenilikleri yeni temeller üzerine kurmaya çalışıyorsunuz.

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1 Nisan İkizler burcu yorumu

Güzel günlerinizi yaşayabileceğiniz bir aşamaya gelmeniz için aşk hayatınızda bazı kararlar almanız gerekebilir.

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1 Nisan Yengeç burcu yorumu

Yeni kararlarınızın uygulanması için üzerinden biraz zaman geçmesi gerekebilir.

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1 Nisan Aslan burcu yorumu

Mutlu bir aşk hayatının temelleri üzerinde yürümeye çalışıyorsunuz.

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1 Nisan Başak burcu yorumu

İş hayatınızı daha güzel günlerinizi yaşamanız için bir araç olarak kullanıyorsunuz.

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1 Nisan Terazi burcu yorumu

Yeni bir arkadaşlık kuracağınız bir gün. Arkadaşlığınızın sıcaklığının korunması için herhangi bir küskünlük yaşamayın.



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1 Nisan Akrep burcu yorumu

Yeni bir konuda çalışmalara başlamayı planladığınız bir gün olabilir.

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1 Nisan Yay burcu yorumu

İş ilişkilerinizden olumlu geri dönüşleriniz var. Yapılan görüşmelerin başarılı olması gündeminizi olumlu yönde etkileyecektir.

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1 Nisan Oğlak burcu yorumu

Yeni bir işe başlamaya hazırsınız. Bugün sizin için olumlu bir gün olabilir.

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1 Nisan Kova burcu yorumu

Yeni bir plan yapacağınız bir gün. Bu planınızı gerçekleştirmek için çalışmalarınızı hızlandırın.

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1 Nisan Balık burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizden geri dönüşleriniz olabilir. Bu süreç sizleri biraz gergin yapabilir.

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