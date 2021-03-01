Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde fevri olmayın.

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Ağlamak zayıf olduğunuzu göstermez. Aksine bu doğduğunuz andan itibaren hayatta olduğunuzu gösteren en güçlü işarettir. Sizi ağlatan nedenleri ve sonrasında elde ettiğiniz sonuçları iyi anlamalısınız. Yeni kararlar almayı deneyin! Güzel günlere erişmek adına bu kararlar doğrultusunda adımlar atın. Parasal alanda ani yapacağınız yatırımlar olursa bu noktada daha dikkatli olmayı tercih edin.

1 Mart Koç burcu yorumu

Çözüme ulaşmakta güçlük çekiyorsanız biraz akışına bırakmayı ve karşı tarafı da anlamaya çalışmayı deneyebilirsiniz.

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1 Mart Boğa burcu yorumu

Günlük işlerinizin devamlılığı sizi yormuş ve kararsız bırakmış olabilir. Küçük mola ve alanlar oluşturup dinlenmelisiniz.

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1 Mart İkizler burcu yorumu

Çalışma alanınız dışında kalan zamanı bu şekilde ya da eğlenceli aktivitelerinizle geçirmek zihninizin daha rahat çalışmasını sağlayacaktır.

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1 Mart Yengeç burcu yorumu

Duygularınızı harekete geçiriyor ve içinde bulunduğunuz durumu ileriye taşıyorsunuz. Aile kurmak adına yeni bir adım atabilirsiniz.

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1 Mart Aslan burcu yorumu

Yakın çevrenizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Sizi yaralayan konuşmaları görmezden gelmek, ileride tekrar yara almanıza neden olabilir.

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1 Mart Başak burcu yorumu

Finansal konularınız gündeminizde olabilir. Karar vermekte zorlanıyorsanız çevrenizden destek alabilirsiniz.

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1 Mart Terazi burcu yorumu

Güne yüksek bir özgüven ile başlıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmeniz ikili ilişkilerinizi de iyileştiriyor.

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1 Mart Akrep burcu yorumu

Gizli olayların ortaya çıkabileceği bir gün olabilir. Gerçekleri kabul etmekte zorlanabilirsiniz fakat sonucu değiştiremezsiniz.

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1 Mart Yay burcu yorumu

Kısıtlama ve tedbirler söz konusu olduğundan fikirlerinizi dijital platformlara göre uyarlamak, size daha farklı bir çevre de sağlayabilir.

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1 Mart Oğlak burcu yorumu

Düşüncelerinizi iletirken fiziki şartları da hesaba katmalısınız. İyileştirmeler zaman alır ve onların amacına varması sizin tavır ve çabalarınıza bağlıdır.

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1 Mart Kova burcu yorumu

Geride bıraktığınız zamanları yeniden yaşamak konusundaki düşüncelerinizi iyi belirlemeli ve buna göre davranmalısınız.

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1 Mart Balık burcu yorumu

Bugün yalnızlığınıza fazla kafa yorabilirsiniz. Kendinizi dinlemek, eğer yapıcı konuşuyorsanız iyi gelecektir. Aksi takdirde olumsuz bir zihin enerjinizi daha da düşürebilir.

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