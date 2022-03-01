Günlük Burç Yorumları: 1 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Bırakmayı öğrenmelisin.

Ay, Kova burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 23.54'te Balık burcuna geçiyor. Bugün çok verimli bir gün olmayabilir.Bu yüzden elden geldikçe kendine zaman ayırmayı seçmelisin.İşlerini toparlamak kendini dinlemek ve yolunda gitmeyen şeylerin nedenlerini anlamak için harika bir gün olduğunu söyleyebiliri.Yapacağınız toplantılar ya da görüşmelerde asla hemen sözler vermeyin veya vaatlerde bulunmayın.Sizlere karşı bulunulan sözler olursa bunları yazılı talep edin.İstifa etmek ya da çay demleyip biraz düşünmek ikiside elinizde olan konular. Tutarlı ve sakin kalmak belkide gidişatı değiştirebilir.Şuan dünyanın içinde bulunduğu savaş durumu size ekstra bir kaygı veriyor olabilir. Bugün arkadaş diyaloglarında her zamankinden daha fazla dostluk ya da samimiyet arayışınız olacak. Duygularınızı açıkça konuşun Kimsenin sizi anlamasını beklemeyin.Dürüstçe konuşmak en güzeli olacaktır.

Günün motivasyon sözü: “Hayat bir aynadır ve düşünen kişinin ne düşündüğünü kendisine geri yansıtacaktır.” Ernest S. Holmes

1 Mart Koç burcu yorumu

Bugün tansiyonu yüksek olaylar içinde kalabilirsiniz.

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1 Mart Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda düşüncelerinizi sert bir dille ifade edebilirsiniz.

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1 Mart İkizler burcu yorumu

Eğitim hayatınızda bir karar aşamasına geliyorsunuz.

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1 Mart Yengeç burcu yorumu

Finansal özgürlüğünüze odaklısınız.

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1 Mart Aslan burcu yorumu

İkili ilişkinizde duygusal düşüncelerinizi ifade etmek için partnerinizle baş başa görüşmek isteyeceksiniz.

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1 Mart Başak burcu yorumu

Günlük işlerinizi düzenlemek için destek almanız gerekebilir.

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1 Mart Terazi burcu yorumu

İletişim yoluyla bir konuda manipüle edilebilirsiniz.



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1 Mart Akrep burcu yorumu

Ailenizle iletişiminizde soğuk kelimeler kullanmak isteyebilirsiniz.

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1 Mart Yay burcu yorumu

Değişmesini istemediğiniz konularda konuşarak kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz.

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1 Mart Oğlak burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi korumak adına iletişiminizi sertleştiriyorsunuz.

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1 Mart Kova burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

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1 Mart Balık burcu yorumu

Artık özgür olmak istiyorsunuz.

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