Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Pazar Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Tutkularınız artıyor!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Ne kadar sıkıcı olursa her işin mutlaka eğlenceli yönleri vardır. İyiye odaklan, kötüden uzaklaş. Dolunay’ı en güçlü hissedeceğiniz gündesiniz. Bu durum sizi ihtiyaçlarınızı sorgulamaya itekleyebilir. Yaşamınızda kendiniz sevmek, kendi sınırlarınızı çizmek ve kendi değerlerinizi belirlemek en önemlisi olacaktır.

1 Kasım Koç burcu yorumu

Ölçülü olduğu müddetçe kendinize ödül olarak sevdiğiniz şeyleri almanız motivasyonunuzu yükseltecektir. Bugün yapmanız gereken harcamalara dikkat edin.

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1 Kasım Boğa burcu yorumu

Bugün ruhunuzun derinliklerini açarak birikmiş duygularınızı dışarı atabilirsiniz. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirmek sizlere iyi gelecektir.

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1 Kasım İkizler burcu yorumu

Gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. İşte o zaman haklılığınız konuşulan tek konu olacaktır. Sabır meyvesi en lezzetli meyvedir. Bazı şeyler zamanla açığa çıkacaktır.

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1 Kasım Yengeç burcu yorumu

Eski bir ilişkiniz yaşamınızda yeni bir model almaya çalışıyor olabilir. Bu sizi ürkütmesin. Bazı duyguları kontrol edemeyebilirsiniz.

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1 Kasım Aslan burcu yorumu

Bu kadar güçlü görünmek ya da güçlü olmak zorunda değilsiniz. Kendinizi zorlamayın. Bazen birileri ile duygularınızı paylaşmak sizi daha mutlu edebilir.

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1 Kasım Başak burcu yorumu

Zamana bırakmak ve şartların olgunlaşmasını beklemek hayallerinizden vazgeçtiğiniz anlamını taşımamaktadır.

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1 Kasım Terazi burcu yorumu

Sizler de farkında olsanız bile geçmişi silmeyi beceremiyor ve kendinizi suçlayarak bazı şeyleri unutacağınızı düşünebilirsiniz. Kendinizi suçlamaktan vazgeçin.

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1 Kasım Akrep burcu yorumu

Kendinize acımak ve sanki bu durumlara başkasının yüzünden gelmişsiniz hissine çekilmeniz mümkün olabilir. Bazı şeyler olması gerektiği için oldu. Boşuna stres yaratmayın.

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1 Kasım Yay burcu yorumu

Çevrenizden elediğiniz arkadaşlarınızı tekrar kazanmak için adım atabilirsiniz. Aşırı kuşkucu davranışlarınızı dengeye getirmeye çalışmalısınız.

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1 Kasım Oğlak burcu yorumu

Yeni bazı girişimlerde bulunmak bugün için size iyi gelebilir. Sabah erken saatlerde yapacağınız yürüyüş ya da fiziksel bir hareket size kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

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1 Kasım Kova burcu yorumu

Aşk ilişkinizde ani kararlar almak için yanlış bir zaman olabilir. Partnerinize karşı ilgili davranışlar sergilemezseniz ilişkide ki hatayı kendinizde aramalısınız.

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1 Kasım Balık burcu yorumu

Aileniz ya da anneniz ile ilgili konular bugün size bazı sorumluluklar getirebilir. Dolunay zamanında olduğumuzu ve kendinize duygusal bağlamda çok yüklenmemeniz gerektiğini unutmamalısınız.

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