Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Dikkatinizi daha fazla yükseltin.

Ay sabah saatlerinde kova burcunda öğleden sonra balık burcuna geçiş yapıp Jüpiter ile kavuşuyor. Dalgınlık ve dikkatsizlik, istenmeyen durumlara neden olmasın. Özellikle dikkat gerektiren işler yaparken dikkatinizi yükseltin. Ortaklarınız ile ilgili İşler çok önemli olabilir. Kredi borç alacak gibi konular bu hafta gündeminizde olmaya aday. İlişkilerinizde restleşmek zorunda kalacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yaşamın gerçek yönlerini şu an için hissediyor olmanız zorlayıcı olabilir. Eski bazı alışkanlıklarınızı özlüyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri hemen bırakmak oldukça zordur. Zamana ihtiyacınız var. Geçtiğimiz hafta sizler için oldukça zordu ama bu hafta her şey daha fazla netlik kazanıyor olacaktır.

1 Haziran Koç burcu yorumu

Elinizde olmayan sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Planlarınızın aksamasına neden olacak olaylar yoğunluğunuza yoğunluk katacaktır.

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1 Haziran Boğa burcu yorumu

Partnerinizden beklentileriniz yüksek olabilir. Bugün duygularınızı açıklarken isteklerinizi dile getireceksiniz.

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1 Haziran İkizler burcu yorumu

Çalışma alanınızda zihninizi toparlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kendinizi ait hissetmediğiniz yer de zaman geçirmek istemeyebilirsiniz.

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1 Haziran Yengeç burcu yorumu

Yeni bir plan içerisine dâhil edilebilirsiniz. Hayatınızı kadersel olarak değiştirme eğiliminde olan olay sizleri yeni bir serüvene çıkaracaktır.

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1 Haziran Aslan burcu yorumu

Yeni bir başarıya imza atıyorsunuz. Sorumluluğu üzerinize aldığınız her konunun üstesinden gelecek güce sahipsiniz.

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1 Haziran Başak burcu yorumu

Verimli çalışmak için yine kendinizden ödün vereceğiniz bir gün olacaktır. Fiziki yorgunluğunuz sağlık sorunlarınızı artırabilir.

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1 Haziran Terazi burcu yorumu

Çalışma alanınızda kendinizi yeniden tasarlamak ve gücünüzü göstermek isteyebilirsiniz.

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1 Haziran Akrep burcu yorumu

İkili ilişkileriniz sayesinde farkındalığınız artıyor. Kişisel aydınlanma yaşamanız sizleri yeni bir dönüşüme taşıyacaktır.

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1 Haziran Yay burcu yorumu

Komşularınız ile özel alan konusunda tartışmalar içerisine girebilirsiniz. Sınır ihlali yaşanması sizleri öfkelendirecektir.

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1 Haziran Oğlak burcu yorumu

Karar değişikliğine gidiyorsunuz. Çalışma alanınızı değiştirmek istemeniz çevreniz kadar sizler için de sürpriz olacaktır.

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1 Haziran Kova burcu yorumu

Finansal konularınızda iyileşmeler olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz ödeme gerçekleşirken, maddi olarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

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1 Haziran Balık burcu yorumu

Duygularınızı saklamak için büyük çaba harcayacaksınız. Her halinizden üzüntülü olduğunuz anlaşırken paylaşmama konusunda kararınız sizleri daha fazla yıpratabilir.

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