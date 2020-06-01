Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Yeni bir başlangıç yap!

Yeni bir döneme ve yeni bir normale başladığımız bugün Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Çevremizle ve kendimizle yeni bir dengeye ihtiyacımız var. Muhtemelen bunu bozmak durumunda kalan olaylarla karşılaşabilirsiniz. Mümkün oldukça sorgulamak yerine kendinize yeni dengeler kurmaya çalışın. Bazı şeyler hayatınızda ilerlemiyor olması kendinizi karanlık bir kuyuda görüyormuş gibi hissettirmesin. Her şey olması gerektiği zaman olacak. Sizler sadece dengede kalın!

1 Haziran Koç burcu yorumu

Eş ve ortaklık ilişkilerinizde konuşulması gereken bazı konuların açığa çıkması yaşamınızda bazı duygusal krizlerin oluşmasına neden olabilir.

1 Haziran Boğa burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili konularda geçmişte yapmanız gereken şeyleri ertelemeniz birtakım sorunları oluşturmuş olabilir.

1 Haziran İkizler burcu yorumu

Bugün yaşadığınız bir olay karşısında gösterdiğiniz tavır size güven duyulmasını sağlayabilir.

1 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

1 Haziran Yengeç burcu yorumu

İlişkilerle ilgili ani yön değişikliği içinde olabilirsiniz. Bu değişimle beraber yeni kararlar alabilir ve yaşamınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.

1 Haziran Aslan burcu yorumu

Geçmişte yapmış olduğunuz emeklerin karşılığını görebileceğiniz bir dönem başlıyor.

1 Haziran Başak burcu yorumu

Sevgiye karşı yaklaşımınızda beklentileriniz artıyor olabilir. Belki de özlemleriniz artıyor.

1 Haziran Terazi burcu yorumu

Yaşadığınız bazı olaylar sizi gerçekleri öğrenme konusunda cesaretlendirebilir. Yanılgılara açık olan bugün temkinli olmanızda fayda var.

1 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

1 Haziran Akrep burcu yorumu

Bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve bugün dost ve düşmanlarınızı ayırt edebilirsiniz.

1 Haziran Yay burcu yorumu

Kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlar olabilir. Bunun üzerine sert tepki verebilir ve karşı tarafa sınırınızı koyabilirsiniz.

1 Haziran Oğlak burcu yorumu

Bugün sizin dışınızda gelişen olaylara karışmamayı özen gösterin.

1 Haziran Kova burcu yorumu

Yaşamınızda yeniliklere yelken açmak isteyebilir ve karşınıza çıkan teklifleri değerlendirebilirsiniz.

1 Haziran Balık burcu yorumu

Eğitim planları ile ilgili konular bugünkü gündeminizi oluşturabilir.