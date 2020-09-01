Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları

Özgürlük isteğiniz artıyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve 13:00’ da Ay, Balık burcuna geçiyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız şeyi bugün sorgulayın ve tekrar harekete geçirin. Kendi özelliklerinizi ve kişiliğinizi fark edin. Gerçekçi hedefler belirleyip onun için çalışın. Şu sıralar hayatınızın içinde gelişen süreçler sizi yeni bir başlangıcın kıyısına götürüyor olabilir. Akışa güvenin.

1 Eylül Koç burcu yorumu

Olaylara biraz daha sakin yaklaşmanız kırıcı olmamanız açısından önem teşkil etmektedir. Aşk temalı ilişkilerde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz, duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça dile getirmeniz yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir.

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1 Eylül Boğa burcu yorumu

Ailenizle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Sohbet etmek, konuşmak isteseniz de kelimeler sözcüklere dökülemiyor olabilir. Kendinize haksızlık etmeden zaman tanımalısınız.

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1 Eylül İkizler burcu yorumu

İşe gitmek için bugün pek gönüllü olmayabilirsiniz. Bunaldığınız zamanlarda kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. İlişkilerinizdeki derin düşünceler sağlıklı kararlar almanızı engelliyor olabilir. Olayların en derinine inmeyi bırakırsanız yüzeyde daha rahat nefes alabilirsiniz.

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1 Eylül Yengeç burcu yorumu

Alınganlık yapabildiğiniz konular olabilir. İletişiminizi sadeleştiriyor ve iyice içinize kapanıyor olabilirsiniz. Sevdiklerinizin endişelenmesine sebep olmadan kendinizi ifade etmelisiniz.

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1 Eylül Aslan burcu yorumu

İlişkinize zaman tanımayı denemelisiniz. Maddi düşünceleriniz sizi oldukça yoruyor olabilir. Tek başınıza bu yükten kurtulmak yerine ailenizden destek almayı düşünmelisiniz. Komşularınız sizi rahatsız ediyor olabilir. Sorun yaşadığınızı samimi bir dille karşı tarafa iletebilirseniz, anlayışla karşılanabilirsiniz.

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1 Eylül Başak burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilir ve sessiz bir ortamda olma hayali kuruyor olabilirsiniz. Aşk hayatınız istediğiniz gibi gitmeyebilir. Kendinizi ne kadar özgür bırakmak isteseniz de partnerinizin de duygularına kulak vermelisiniz.

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1 Eylül Terazi burcu yorumu

Kariyer alanınızda zorlu ve yorucu bir maratona hazırlanıyor olabilirsiniz. Çalışma yaparken gerçek verilerle ilerlemelisiniz. Strateji oluşturarak planlı ilerleme yaparsanız zaman konusunda problem yaşama olasılığınızı en aza indirmiş olursunuz.

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1 Eylül Akrep burcu yorumu

Kendinizi ifade etmelisiniz. Konuşmalarınızda derin cümleler kurmanız sizin çevreniz tarafından gizemli olarak düşünülmenize neden olabilir. Partnerinizle olan diyaloglarınıza dikkat etmelisiniz. Komşularınız ile küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz.

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1 Eylül Yay burcu yorumu

Enerjinizi doyasıya harcamak istediğiniz halde kısıtlanmak size göre değildir. Fiziksel görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize haksızlık yapmamalısınız. Olumsuz düşüncelerinizden kurtulmaya yoğunlaşmalısınız.

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1 Eylül Oğlak burcu yorumu

Kendinize zaman ayırmadıkça bu tarz duygu durumlarına sahip olmanız olasıdır. Zihniniz oldukça yoruluyor olabilir. Partnerinizle aranızda soğukluk sizin suskunluğunuzdan kaynaklanıyor olabilir.

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1 Eylül Kova burcu yorumu

Özgür ruhunuz kendisini baskı altında hissediyor olabilir. İlişkiniz de yalnız kalmak istedikçe yanlış anlaşılıyor olabilirisiniz. Doğanızı partnerinizle paylaşmalısınız. Kariyer hayatınıza eviniz gibi bakmayı bırakmalısınız. Siz başarı odaklı çalışmayı seven kişisiniz. Bilimsel verilerle konuşmak sizi mutlu edecektir.

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1 Eylül Balık burcu yorumu

Konuşmalarınız oldukça sert olabilir. Daha sakin yaklaşmayı denemelisiniz. Maddi kaynaklarınızı yönetmede zorlanıyor olabilirsiniz. Uzman bir kişiden destek almayı deneyebilirsiniz. Sinir ve gerginlik hat safhada olabilir yalnız kalarak kendinize zaman ayırmalısınız.

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