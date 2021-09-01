Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Sorun varsa potansiyel de vardır, yeter ki görmeyi deneyin.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Hayatta her şey neden-sonuç ilişkisi içinde ilerler. Nedeni anlarsanız, sonuca daha kolay katlanabilirsiniz. Bugün mümkün oldukça duyarlı olun ve nedenlere odaklanın. Kendinizi çözümsüz hissettiğinizde yaşadıklarınıza daha dikkatli bakın. O zaman sadece sorunu değil, buna neden olan koşulları da göreceksiniz. Farkında mısınız? Artık çözümsüz değilsin, zaten hiçbir zaman da değildiniz.

1 Eylül Koç burcu yorumu

Bazı ilişkileriniz için ayrı bir alan, ayrı bir dil tercih etmek isteyebilirsiniz.

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1 Eylül Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yaşanan aksaklıklar nedeniyle sorunlar konusunda herkesin payını almasını isteyebilirsiniz.

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1 Eylül İkizler burcu yorumu

Partnerinizle ilgileniyorsunuz. Size ihtiyacı olduğunu dile getirerek manevi desteğinizi isteyebilir.

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1 Eylül Yengeç burcu yorumu

Evinizle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor.

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1 Eylül Aslan burcu yorumu

Yakın çevrenizin uğradığı haksızlığa karşı onların sesleri olmak için harekete geçiyorsunuz.

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1 Eylül Başak burcu yorumu

Özgürlük ihtiyacınız olduğunu üstlerinize dile getiriyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

1 Eylül Terazi burcu yorumu

Kendinizi ifade ettikçe rahatladığınızı hissedeceksiniz. İçinizde tutmak yerine paylaşıyorsunuz.

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1 Eylül Akrep burcu yorumu

Gerçek hislerinizi açıklıyorsunuz. Duygularınızı olduğu gibi ortaya dökeceksiniz.

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1 Eylül Yay burcu yorumu

Arkadaşlarınız arasında kendinize yer edinmeye çalışabilirsiniz.

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1 Eylül Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda erkek figürleri ile duygusal konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

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1 Eylül Kova burcu yorumu

Kendinizi anlatmak yerine öncelikle karşınızdaki kişiyi tanımaya çalışmalısınız.

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1 Eylül Balık burcu yorumu

Miras konularınızda aile üyelerinizle anlaşmaya varıyorsunuz.

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