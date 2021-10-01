Günlük Burç Yorumları: 1 Ekim Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 1 Ekim'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 1 Ekim'de günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 1 Ekim Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 1 Ekim Cuma 2021 günlük burç yorumlarınız..."
Değişime açık olun.
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Düşünme şekliniz daha mesafeli ve soğuk olabilir. Ay akşam saatlerinde Satürn ile karşıtlık yapacak. Kendinizi nasıl hissetmek istediğinize ve hangi duyguyu yaşamak istediğinize karar vermek isteyeceksiniz. Sizlere kendinizi iyi hissettirmeyen hiç kimseyle olmayı düşünmeyeceksiniz. Bunun için yapacağınız konuşmalar çok sert olabilir. Anneniz, akrabalarınız, yöneticileriniz ya da yakın ilişkilerinizle olan iletişimlerinizde ayrıca dikkat etmelisiniz. Bugün gelen geri bildirimleri önemseyin. Bazı şeyler değişmek zorunda olabilir. Değişime açık olun.
1 Ekim Koç burcu yorumu
Hayattan zevk alarak bir iş yapma isteğiniz bugün daha fazla artabilir.
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1 Ekim Boğa burcu yorumu
Değişmek sizler için bugün biraz zor olabilir.
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1 Ekim İkizler burcu yorumu
Uzun süredir içinizde tuttuğunuz konuları bugün konuşmak isteyebilirsiniz.
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1 Ekim Yengeç burcu yorumu
Finansal konularda ya da ortaklı konularda ne yönde ilerleyeceğinizi kestiremiyor olabilirsiniz.
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1 Ekim Aslan burcu yorumu
Yakın çevreniz ve birebir ilişkilerinizin değerli olduğu bir gündesiniz.
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1 Ekim Başak burcu yorumu
Yeni bir projeye başlama ya da isteklerinizi yeniden değerlendirmek adına çok güzel bir gündesiniz.
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1 Ekim Terazi burcu yorumu
Bugün mümkün oldukça kuracağınız iletişimlerde fevri olmamaya çalışın.
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1 Ekim Akrep burcu yorumu
Tahammülsüz ya da sabırsız duygular içinde hissedebilirsiniz.
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1 Ekim Yay burcu yorumu
Duygusal olarak biraz karışık hissediyor olabilirsiniz.
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1 Ekim Oğlak burcu yorumu
Yeni bir işe girme kararı alabilirsiniz.
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1 Ekim Kova burcu yorumu
Bugün ilişkilerinizde gergin ve sabırsız hissedebilirsiniz.
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1 Ekim Balık burcu yorumu
Başarısız olduğunuzu düşünmekten vazgeçin.