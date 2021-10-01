Günlük Burç Yorumları: 1 Ekim Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Değişime açık olun.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Düşünme şekliniz daha mesafeli ve soğuk olabilir. Ay akşam saatlerinde Satürn ile karşıtlık yapacak. Kendinizi nasıl hissetmek istediğinize ve hangi duyguyu yaşamak istediğinize karar vermek isteyeceksiniz. Sizlere kendinizi iyi hissettirmeyen hiç kimseyle olmayı düşünmeyeceksiniz. Bunun için yapacağınız konuşmalar çok sert olabilir. Anneniz, akrabalarınız, yöneticileriniz ya da yakın ilişkilerinizle olan iletişimlerinizde ayrıca dikkat etmelisiniz. Bugün gelen geri bildirimleri önemseyin. Bazı şeyler değişmek zorunda olabilir. Değişime açık olun.

1 Ekim Koç burcu yorumu

Hayattan zevk alarak bir iş yapma isteğiniz bugün daha fazla artabilir.

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1 Ekim Boğa burcu yorumu

Değişmek sizler için bugün biraz zor olabilir.

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1 Ekim İkizler burcu yorumu

Uzun süredir içinizde tuttuğunuz konuları bugün konuşmak isteyebilirsiniz.

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1 Ekim Yengeç burcu yorumu

Finansal konularda ya da ortaklı konularda ne yönde ilerleyeceğinizi kestiremiyor olabilirsiniz.

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1 Ekim Aslan burcu yorumu

Yakın çevreniz ve birebir ilişkilerinizin değerli olduğu bir gündesiniz.

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1 Ekim Başak burcu yorumu

Yeni bir projeye başlama ya da isteklerinizi yeniden değerlendirmek adına çok güzel bir gündesiniz.

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1 Ekim Terazi burcu yorumu

Bugün mümkün oldukça kuracağınız iletişimlerde fevri olmamaya çalışın.



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1 Ekim Akrep burcu yorumu

Tahammülsüz ya da sabırsız duygular içinde hissedebilirsiniz.

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1 Ekim Yay burcu yorumu

Duygusal olarak biraz karışık hissediyor olabilirsiniz.

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1 Ekim Oğlak burcu yorumu

Yeni bir işe girme kararı alabilirsiniz.

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1 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizde gergin ve sabırsız hissedebilirsiniz.

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1 Ekim Balık burcu yorumu

Başarısız olduğunuzu düşünmekten vazgeçin.

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