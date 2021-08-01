Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 1 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 1 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 1 Ağustos Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 1 Ağustos Pazar günü burç yorumlarınız..."
Güneş-Merkür kavuşuyor! Söylediklerine dikkat et.
Ay, Boğa burcunda hareket ediyor ve güneş Merkür ile harika bir kavuşum gerçekleştiriyor. Geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Bugün güneş ve Merkür’ün güçlü kavuşumu ile düşüncelerini bir kenara not edin ve iyi hissetmek için kendinize söz verin.
Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir.
1 Ağustos Koç burcu yorumu
Finansal kaygılar ve sanki bir şeylere yeterince yetişemiyor hissi içinde olabilirsiniz.
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1 Ağustos Boğa burcu yorumu
Dost görünen ve kişilere dikkat etmeniz gerekebilir.
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1 Ağustos İkizler burcu yorumu
Sabit düşüncelerinizi yıkıma uğratmak için çaba gösteriyor olabilirsiniz.
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1 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Duygusal anlamda bir türbülans hissedebilirsiniz. Kendinizi mutsuz etmeyin.
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1 Ağustos Aslan burcu yorumu
Yaşam, cesaretle hareket edenlere kapılarını sonuna kadar açacaktır.
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1 Ağustos Başak burcu yorumu
Maddi imkanlarınıza müdahale etmek isteyebilirler. Fikir alışverişine açık olabilirsiniz.
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1 Ağustos Terazi burcu yorumu
Evde geçireceğiniz zamanınızı yeni hobinizle ilgili ilk çalışmalara ayırabilirsiniz.
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1 Ağustos Akrep burcu yorumu
Bekleyen hukuki konularınızla ilgili aracı kişilerden haberler alabilirsiniz.
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1 Ağustos Yay burcu yorumu
Güçlü hayal dünyanız gerçeklerle yaşayan aileniz tarafından kabul edilmiyor olabilir. Düşüncelerinizi açık dille anlatmaya çalışırsanız sizi anlayacaklardır.
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1 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Sakin ve makul bir yaklaşımla herkesi memnun edecek bir sonuç elde edebilirsiniz.
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1 Ağustos Kova burcu yorumu
İletişim gücünüzü ayrıntılar yerine büyük resmi görmek için kullanmalısınız.
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1 Ağustos Balık burcu yorumu
Ekonomik koşullarınızla ilgili sıkıntılarınız sizi gelecek endişesine sevk edebilir. Alacağınız doğru kararlar size bu sıkıntıları bir daha yaşatmayacaktır.