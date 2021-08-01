Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Güneş-Merkür kavuşuyor! Söylediklerine dikkat et.

Ay, Boğa burcunda hareket ediyor ve güneş Merkür ile harika bir kavuşum gerçekleştiriyor. Geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Bugün güneş ve Merkür’ün güçlü kavuşumu ile düşüncelerini bir kenara not edin ve iyi hissetmek için kendinize söz verin.



Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir.

1 Ağustos Koç burcu yorumu

Finansal kaygılar ve sanki bir şeylere yeterince yetişemiyor hissi içinde olabilirsiniz.

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1 Ağustos Boğa burcu yorumu

Dost görünen ve kişilere dikkat etmeniz gerekebilir.

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1 Ağustos İkizler burcu yorumu

Sabit düşüncelerinizi yıkıma uğratmak için çaba gösteriyor olabilirsiniz.

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1 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Duygusal anlamda bir türbülans hissedebilirsiniz. Kendinizi mutsuz etmeyin.

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1 Ağustos Aslan burcu yorumu

Yaşam, cesaretle hareket edenlere kapılarını sonuna kadar açacaktır.

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1 Ağustos Başak burcu yorumu

Maddi imkanlarınıza müdahale etmek isteyebilirler. Fikir alışverişine açık olabilirsiniz.

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1 Ağustos Terazi burcu yorumu

Evde geçireceğiniz zamanınızı yeni hobinizle ilgili ilk çalışmalara ayırabilirsiniz.

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1 Ağustos Akrep burcu yorumu

Bekleyen hukuki konularınızla ilgili aracı kişilerden haberler alabilirsiniz.

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1 Ağustos Yay burcu yorumu

Güçlü hayal dünyanız gerçeklerle yaşayan aileniz tarafından kabul edilmiyor olabilir. Düşüncelerinizi açık dille anlatmaya çalışırsanız sizi anlayacaklardır.

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1 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Sakin ve makul bir yaklaşımla herkesi memnun edecek bir sonuç elde edebilirsiniz.

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1 Ağustos Kova burcu yorumu

İletişim gücünüzü ayrıntılar yerine büyük resmi görmek için kullanmalısınız.

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1 Ağustos Balık burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızla ilgili sıkıntılarınız sizi gelecek endişesine sevk edebilir. Alacağınız doğru kararlar size bu sıkıntıları bir daha yaşatmayacaktır.

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