Güneşin Zararlı Işınlarından Nasıl Korunmalıyız?

Güneş gözlüğü ve şapka kullanılması önemli

Yaşamın devamı için gerekli olan etkenlerden biri olan güneş ışığı, bilinçsiz olarak güneş ışınlarına maruz kalınmasıyla birlikte pek çok sağlık sorununa yol açabilir. D vitamini sentezi için en uygun güneşlenme zamanı güneş ışınlarının yeryüzüne dik açıyla ulaştığı öğlen saat 12.00-14.00 arasıdır. D vitamini sentezi için yaz aylarında haftada 3-4 gün kolların ya da bacakların 10-15 dk süreyle bu zaman diliminde güneş koruyucu sürmeksizin güneş ışınlarına maruz kalması yeterlidir.

Dışarı çıkılması gereken durumlarda koruyucu kıyafetlerin giyilmesi gerekir. Pamuklu ve açık renkli kıyafet seçiminin yanı sıra güneş gözlüğü ve şapka kullanılması son derece önemlidir. Özellikle çocukların ve açık tenli kişilerin günlük hayatta güneş kremi kullanmadan güneşe çıkmamaları önerilir.

Çocukların koruyucu ürünler kullanması gerekiyor

Yalnızca sahilde güneşlenirken değil yaz aylarında güneşin dik geldiği saat aralığı olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında da güneş kremi kullanılması önerilir. Hassas cilde sahip kişiler de güneşten koruyucu etkiye sahip ürünleri kullanması gerekir. Kimyasal içerikli güneş koruyucu ürünler ise güneş ışınlarının cilde ulaşmasına engel olmaz. Ancak bu ürünler güneş ışınlarını emerek cildi korur. Yaz aylarında 50 faktör ve üzerinde koruyucu etkiye sahip ürünler tercih edilmelidir.

Sabah ve akşamüstü saatleri aralığında güneşlenilmeli

Yazın keyifli aktivitelerinden biri olan güneşlenmek, bilinçsiz şekilde yapıldığında kişinin UV ışınlarına maruz kalmasına yol açar. Cilt üzerinde zararlı etkileri bulunan UV ışınlarından korunmak için mutlaka güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneşlenmenin sabah ve akşamüstü saatlerinde yapılması gerekir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00- 16.00 saatleri arasında dış mekanlarda vakit geçirilmemesi gerekir. Kızarıklık, soyulma, su toplama gibi belirtilere yol açacak şekilde güneşlenmekten kaçınılmalıdır. Bu gibi şikâyetler oluştuğunda cilt mutlaka soğutulmalı ve bol miktarda sıvı alınmalıdır.

Ciddi güneş yanıkları bulantı, kusma, ateş, baş ağrısı, titreme gibi belirtilere yol açabilir, bu gibi şikayetlerin varlığında derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, hasta güneş çarpması açısından değerlendirilmeli ve cilt lezyonları açısından mutlaka dermatoloji uzmanına muayene olunması gerekir.