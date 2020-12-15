Güneş Işınları Cildiniz İçin Ne Kadar Tehlikeli?

Cildimizde neden lekeler oluşuyor?



Cildimizde bulunan melanin pigmenti, güneş gördüğü zaman cildi korumak üzere miktarını artırıyor. Bu pigment, bir şemsiye gibi cildin alt tabakalarına güneşin ulaşmasını engellemek için savunma mekanizması geliştiriyor. Ve biz bunu bronzlaşma, koyulaşma ve lekelerde artış olarak gözlemliyoruz. Aslında bu, vücudumuzun zararlı ışınlara karşı verdiği bir tepki…

Cildiniz size mesaj gönderiyor



Cildimiz lekelenmeye başladığında, vücudumuzun yolladığı bu işaretleri doğru algılamamız, bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmemiz ve önlemini almamız gerekiyor. Bunu, ‘Cildiniz güneşten zarar görüyor, cildin alt tabakası yaşlanıyor, cilt için faydalı olan kolajen git gide azalmaya başlıyor’ şeklinde bir uyarı olarak kabul edebilirsiniz.

UVB ışınları kansere sebep oluyor



Günde yarım saatten fazla güneşte kaldığımız zaman derinin alt tabakaları hasar görmeye başlıyor. Bunun yanında, UVB ışınları kanser hücrelerinin üremesine yardımcı olan bir yapıya sahip, özellikle genetik yatkınlığı olanlar için daha fazla tehdit oluşturuyor.