Güne Leziz Bir Başlangıç: Kahvaltı Salatası Tarifi

Kahvaltı salatası tarifi:

Malzemeler:

-3 adet ceviz

-5 adet çiğ badem

-1 tatlı kaşığı keten tohumu

-3 yemek kaşığı lor peyniri

-3 çeri domates

-1 salatalık

-Birer avuç roka, maydanoz, tere

-Zeytinyağı

-Tuz

Hazırlanışı:

Roka, maydanoz ve tereyi güzelce yıkayın, kurulayın. Arzunuza göre ince ince ya da iri bir şekilde doğrayın.

Doğranmış yeşillikleri salata kasesine alın.

Üzerine lor peyniri, parçalara ayırdığınız ceviz, badem, keten tohumu, dilimlenmiş domates ve salatalığı ilave edin.

Salatanın üzerine çok az zeytinyağı ve tuz gezdirin. Afiyet olsun!