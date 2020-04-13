Güne Leziz Bir Başlangıç: Kahvaltı Salatası Tarifi
"Kahvaltıya nefis bir tarifimiz var; kahvaltı salatası! Hem leziz, hem sağlıklı hem de yapımı oldukça basit. Sabah kahvaltısında hemen deneyin, bu tarife bayılacaksınız!"
Kahvaltı salatası tarifi:
Malzemeler:
-3 adet ceviz
-5 adet çiğ badem
-1 tatlı kaşığı keten tohumu
-3 yemek kaşığı lor peyniri
-3 çeri domates
-1 salatalık
-Birer avuç roka, maydanoz, tere
-Zeytinyağı
-Tuz
Hazırlanışı:
Roka, maydanoz ve tereyi güzelce yıkayın, kurulayın. Arzunuza göre ince ince ya da iri bir şekilde doğrayın.
Doğranmış yeşillikleri salata kasesine alın.
Üzerine lor peyniri, parçalara ayırdığınız ceviz, badem, keten tohumu, dilimlenmiş domates ve salatalığı ilave edin.
Salatanın üzerine çok az zeytinyağı ve tuz gezdirin. Afiyet olsun!