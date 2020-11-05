Günde 2 Dakika Masajla Enerjinizi Tazeleyebilirsiniz!

Sadece fizik bedenden değil aynı zamanda enerji bedenlerden de oluşuyoruz. Aura katmanları, meridyen ve çakralarımız, enerji beden ve fizik bedenimizle bir bütünüz. Meridyenler yaşamsal enerjyi dışardan alıp içeriye götüren büyük karayollarıdır.

Merdiyenler hem aura üzerinde hemde fizik bedenimizin içine ulaşan geniş bir iletişim ve enerji iletim ağı, enerji kanallarıdır. İnsanoğlu; birbirine bağlı 14 enerji kanalının aralıksız, kaliteli, dengeli bir akışta olması ile bedensel ruhsal ve zihinsel sağlığı tam yakalamış olur. Yaşam enerjisini, bedende enerji yolları ile içeriye dağılıtarak bizi besleyen kanallarımızı kendi kendimize uyararak enerji akışını tazeleyebiliriz.

Meridyenlerdeki enerji akışı birbirini dengeler

İlgili meridyendeki titreşim ve enerji akışı bozukluğu aynı hizadaki meridyenin ve dolayısı ile ilgili organın sistemini bozuyor. Dalak problemi yaşayan bir kişinin, dalak bölgesindeki meridyeninden enerji doğru akmıyordur. Bu durumda, sadece dalak meridyenine odaklanmak yerine bir önündeki mide meridyenine de odaklanmamız gerekir.

İyi çalışmayan bir mide organı ve dalaktan enerji çalıyor olabilir. Kalp meridyenin yoğun çalıştığı durumda ise dolaşımda bir problem olabilir. Kalp kendini korumak için dalak ya da ince bağırsak meridyeninden enerji çekebilir. Kalp kendini korurken ince bağırsak ve dalak problemleri ile karşılaşabiliriz. Vücudumuzda önce enerji beden sonra fiziksel beden hastalanır. Ortaya çıkan hastalıkta, 6 ay ya da 1 sene öncesinden ilgili meridyen titreşimi bozulmuştur.

Günde sadece 2 dakika masajla vücudumuzu dengeleyebiliriz

Beden de, aynen doğa gibi ying-yang dediğimiz, aktif ve pasif yaşamsal enerji dengesi üzerine kuruludur. Aynen bu şekilde vücudumuzdaki meridyenlerde birbirini dengelerler. Bir önceki veya bir sonraki meridyende oluşan enerji akışındaki bozukluk, diğer meridyenleri de etkiler. Fiziksel ve ruhsal bir çok hastalık bu enerji akışındaki dengesizlikle var olur.

Günde sadece 2 dakikalık egzersiz ile, vücudumuzdaki meridyen akışını onarabilir, tazeleyebilir ve hayat enerjisinin bedenimizde doğru akışını sağlayabiliriz.