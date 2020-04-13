Gün Boyu Tok Tutuyor: Şekersiz Muzlu Pankek
"Bazen ne yaparsak yapalım tatlı krizleri kaçınılmaz olabiliyor. Böyle zamanlarda en azından sağlıklı, doğal, belki ev yapımı ve glisemik indeksi düşük alternatifler bulundurmak, bu krizlerin tekrarlanması ihtimalini azaltacaktır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu evde tatlı krizlerine karşı yapılabilecek leziz şekersiz muzlu pankek tarifi verdi!"
Şekersiz Fıstık Ezmeli Muzlu Pankek
Fıstık ezmesi malzemeleri:
- 100 gr tuzsuz yer fıstığı
- 4-5 çorba kaşığı yarım yağlı süt
- 1-2 tatlı kaşığı bal
- 1 çimdik tuz
Pankek malzemeleri:
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı yarım yağlı süt
- Yarım veya tam muz
- 1 çorba kaşığı yağ
- 1-2 çay kaşığı tarçın
- Çay kaşığının ucuyla tuz
- 1 paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
- Tam buğday unu
Hazırlanışı:
- Yer fıstığı ve sütü blenderden geçirip, balı ve tuzu ekleyin.
- Kaşıkla biraz karıştırıp yine blenderize edin.
- Kısmen pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinizde ezmeniz hazır olacak.
- Ardından pankekin tüm malzemelerini karıştırın.
- Karışım boza kıvamına gelinceye kadar yavaş yavaş unu ekleyin.
- Sonrasında ister tavada, ister waffle makinesinde pişirin.
- En son, pankek üzerine 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi sürüp, birkaç dilim de muz yerleştirerek tüketebilirsiniz.