Gümüş suyu faydaları nelerdir ve neye iyi gelir? Gümüş suyu içmenin ve kullanmanın cilde, yüze ve saça faydaları

Modern antibiyotikler, geliştirilmeden önce, koloidal gümüş çeşitli hastalıklar ve enfeksiyonlar için çok amaçlı bir çare olarak kullanılır.

Gümüş Suyu Faydaları Nelerdir ve Neye İyi Gelir?

Gümüş suyu, son zamanlarda antibiyotikleri YA DA bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonları tedavi etmek için diğer tıbbi tedavilerin yerini alabileceğini iddia ediliyor. Gümüş suyunun en önemli faydalı arasında tüberküloz, lyme hastalığı ve hatta HIV / AIDS gibi hastalıkların tedavi edilmesine önemli ölçüde yardımcı olabileceği bilinir. Koloidal gümüş suyu oral olarak alındığı zaman ya da bir yara üzerine yerleştirildiği zaman geniş antibakteriyel ve antiseptik etkileri vardır. Koloidal gümüşün nasıl kullanıldığı genellikle tam olarak bilinmiyor. Aynı zamanda bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, hücre zarlarına zarar veren bakterilerin hücre duvarlarında bulunan proteinlere bağlandıklarını ileri sürer. Bu gümüş iyonlarının hücrelere geçmesine izin verir.

Bakterinin metabolik süreçlerine de müdahale edebilir. Aynı zamanda da DNA'sına zarar verebilir ve hücrenin ölümüne yol açabilir. Koloidal gümüşün etkilerinin, gümüşün partiküllerinin şekline, büyüklüğüne ve bunların bir solüsyonda bulunan konsantrasyonuna bağlı olarak değiştiği düşünülür. Gümüş iyonları, vücutta bulunan sıvılar gibi neme temas ettiği zaman gümüş parçacıklarından salınır. Bunlar ise, koloidal gümüşün tıbbi özelliklerini veren “biyolojik olarak aktif” parçası olarak da kabul edilir. Yapılan araştırmalar sonucunda koloidal gümüşün viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonların tedavisine yardımcı olabileceği iddia ediliyor.

Gümüş Suyu İçmenin ve Kullanmanın Cilde, Yüze ve Saça Faydaları

Zaman içinde, antibiyotikler enfeksiyonla mücadele etme yeteneklerini önemli ölçüde kaybederler. Gümüş suyunun, enfeksiyonla savaşması için bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirdiği görülüyor. Hem oral olarak hem de vücudun herhangi bir yara kısmına sürülerek kullanılan gümüş suyu hızlı bir tedavi sağlar.

Özellikle de antibakteriyel ve antiseptik özellikleri olduğu için, vücudu dış etkenlere karşı korur. Aynı zamanda uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda, hücre duvarında meydana gelen hasar bakterilerin hücre duvarındaki proteinlere bağlanması için güçlü bir imkan sağlar. Bu sayede hastalıkların önüne geçmek için vücutta güçlü bir savunma mekanizması oluşturur.

Hücresel solunum üzerinde oldukça etkili olan gümüş suyunun vücuda sağladığı başka pek çok fayda da bulunuyor. Özellikle de vücut direncine destek olmak ve pek çok hastalığa karşı savunma kalkanı oluşturmak konusunda önemli bir göreve sahiptir. Gümüş suyu, ağızdan alındığı zaman geniş bir antiseptik ve antibakteriyel özelliğe sahip olur. Gümüş suyu, vücuttaki mikroplara ve bakterilere karşı bir kalkan görevi görür. Gümüş suyu içmenin ve kullanmanın cilde, yüze ve saça faydaları;

Kaşıntıyı ve tahrişi önemli ölçüde azaltır. Kızarıklıklara ve kaşınan bölgeye gümüş suyu uygulamak, bölgedeki kaşıntının azalmasını sağlar. Özellikle de ciltteki güneş yanıklarına gümüş suyu uygulamak, bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Sinüziti tedavi etmeye yardımcı olur. Koloidal gümüş suyu, burun spreyi olarak kullanıldığında da çok faydalı olabilir.

Gümüş suyu içmek, dezenfektan görevi de görür. Tüm yüzeylere mikroplardan arındırmak için uygulanabilir.

Ağır olmayan yaraların çok hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Gümüş suyu, eklem romatizması hastalığına çok iyi gelir.

Gümüş suyu, prostat gibi hastalıkların tedavisinde de çok etkilidir.