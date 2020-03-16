Gülüş Tasarımında Uygulanan Estetik Tedaviler

Gülüş tasarımı diş hekiminin biyolojik uyum, fonksiyon, dişetinin sağlığı, dişlerin birbiri ile ilişkisi ve estetik zevkini birlikte kullanarak güzel bir görünüm yaratmasıdır. Gülüş tasarımı; hastanın yaşı, cinsiyeti, ten rengi yanında dişler, dişetleri, çene eklemi ve ağız içi dokuların durumu değerlendirilerek bireye özel olarak yapılmaktadır.

Güzel bir gülümsemede santral diş dediğimiz orta iki dişin boyu, genişliği, yüzey özellikleri, yüzün tamamı ile ilişkisi, simetrisi kilit önemdedir. Gülüş aslında pembe, beyaz ve siyahtan oluşmaktadır. Diş estetiğinde beyaz dişler ve pembe dişetlerini düzenlemek yeterli olmayacaktır. Ağızda diş ve dişetleri dışında kalan alan ağız boşluğu siyahtır, karanlıktır. Siyah görüntüyü ne kadar az görürse gözümüz gülüş o kadar estetik olacaktır, güzelleşecektir. Bunu sağlamak için dişlerin boyunu uzatıp, hacmini arttırarak karanlık görüntü azaltılabilmektedir.

Estetikten bahsederken altın oran olmazsa olmazdır. Altın oran bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen uyum açısından en ideal boyutları veren sayısal bir orandır. Bu oran estetik gülüş tasarımında da kullanılmaktadır. Hastadan alınan resimler üzerinde yapılacak ölçümlerde dişlerin en/boy oranları belli bir şablona göre hazırlanmaktadır. En öndeki dişlerin yanındaki dişlere oranı, bu dişlerin uzunluğunun genişliğine oranı, bütün dişlerin yüzünüze oranı altın orana göre belirlenmektedir.

Gülüş estetiğinde uygulanan işlemler

Gülüş tasarımı estetik diş hekimliğinin birçok farklı tedavi metodu ile yapılabilmektedir. Diş beyazlatma, porselen lamineler, kompozit lamineler, tam seramik kaplamalar, zirkonyum destekli kaplamalar, ortodontik tedavi, eksik diş varlığında implant tedavisi ve gerekli ise dişeti cerrahisi ile gülüşünüz bu sayede de görünüşünüz değişecektir. Tedavi şeklini belirlerken dişetlerinin sağlığı, dişlerin sağlığı, rengi, konumu, alt-üst çenenin birbiri ile ilişkisi gibi birçok etken göz önünde bulundurularak karar verilir.

Porselen Lamine: Porselen lamine estetik diş hekimliğinde en çok uygulanan tedavidir. Gülüş tasarımında estetik başarısı en yüksek tedavilerdendir. Ortalama 0,7 mm incelikte tabaka şeklinde hazırlanmaktadır. Işık geçirgenliği doğal dişe en yakın malzeme olduğu için mükemmel ışıl ışıl gülüşünüz oldukça doğal görünecektir.

Ağızdan alınan ölçülerden elde edilen modeller ve çekilen fotoğraflar üzerinde yapılan ölçümlerde dişlerin boyunun ne kadar uzayacağı, diş üzerinde kesim yapılıp yapılmayacağı belirlenir. Bu ölçümlere göre hazırlanan prova materyali ağızda denenmekte ve hasta onayı alınmaktadır. Dişin sadece ön yüzünden çok az madde aşındırılarak veya hiç aşındırma yapılmadan (prepless laminate) porselenin tamamen bilgisayar aracılığıyla CAD-CAM sistemlerde seramik bloklardan hazırlanmaktadır. Laboratuvarda hazırlanan yaprak porselenler dişe kimyasal olarak bağlanan ajanlarla çok kuvvetli bir şekilde yapıştırılmaktadır.

Kompozit Lamine: Kompozit lamine klinik ortamda aynı günde uygulanır. Kompozit lamineler ağız içinde hekiminiz tarafından doğrudan dişin üzerine uygulanarak şekillendirilir. Kompozit lamine, daha hızlı uygulanır ve maliyeti daha düşüktür. Dişlerin üzerinde minimum hazırlık yapılır.

Zirkonyum Diş Kaplama: Zirkonyum kaplama, son zamanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Hastanın diş rengine göre uyan birçok farklı tonda çalışma imkanı bulunmaktadır. Zirkonyum doku dostu bir malzemedir. Bu sebeple metal alerjisi olan hastalarda tercih edilmektedir. Zirkonyum kaplamalar tek diş üstünde, eksik diş varlığında köprü olarak ya da implant üstünde kullanılabilmektedir. Ayrıca diastema kapamada (ayrık dişleri birleştirmede),kırık diş varlığında, çarpık dişlerde, formu ve rengi bozulmuş dolgularda, dolgu yapılamayacak kadar kırılmış veya çürümüş dişlerde zirkonyum kaplama yapılmaktadır. Zirkonyum protezlerin altyapısı metal yerine kullanılan beyaz bir alaşımdır. Işık geçirgenliği de metal destekli porselen kaplamalardan daha yüksektir.

Dr. Dt. Aysun Coşkun Keşoğlu