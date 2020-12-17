Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır?

Beyaz, düzgün dişlere sahip olmak, özgüveni sağlamak için uzun bir yol kat edilmesini sağlar. Gülümseme, sağlığı, başarıyı, gençliği ve samimiyeti ifade etmeye yardımcı olur. Eğer dişlerin görünümünden rahatsız olunuyorsa gülüş tasarımı için diş hekiminden destek alınabilir.

Diş hekimliğinde gülüşü şekillendirmek ve daha güzel hale getirmek için birçok farklı teknik uygulanır. Birkaç basit adımda daha güzel bir gülümsemeye sahip olunabilir. Ve tedavi düşünülenden daha uygun maliyetli olabilir.

Gülüş tasarımına giren iki ana faktör birincisi hastanın yüz özellikleridir. İkincisi ise hastanın hayal ettiği diş görünümüdür. Tasarım yüzü tamamlamalı, çekici özellikleri vurgulamalı ve gülüşü daha estetik hale getirmelidir.

Gülüş tasarımında uygulanabilen yöntemler nelerdir?

Diş beyazlatma, bonding uygulamaları, kozmetik dolgular, lamine kaplamalar (yaprak kron),porselen kronlar ve köprüler uygulanabilir. Hastanın yaşı, cildi, dudakları, dişleri, diş etleri ve çevre dokuları dikkate alınarak hasta için mükemmel gülüşü tasarlamak mümkündür. Gülüş tasarımı kişiye özel olarak planlanır.

Estetik bir gülüşün amacı dişlerin, dokuların, kasların, iskelet yapılarının ve eklemlerin uyum içinde çalıştığı huzurlu ve stabil bir sistem geliştirmektir. Estetik gülüş tasarımında başarılı, sağlıklı ve fonksiyonel bir sonuç elde etmek için kaslar, kemikler, eklemler, diş eti dokuları ve oklüzyon dahil tüm destekleyici ağız yapıları arasındaki ilişkinin anlaşılması çok önemlidir.

Gülüş tasarımı nasıl uygulanır?

Gülüş tasarımı dişlerin şeklini, rengini veya hizalamasını değiştirmeyi veya çatlak, kırık veya eksik dişleri değiştirmeyi içerebilir.

Hastanın beklentileri öğrenildikten sonra, dişlerin, diş etlerinin, dudakların ve yüzün hareket halindeki fotoğrafları çekilir. Bu görüntüler, yenilikçi teknikler ve en son görsel teknolojiler kullanılarak ideal gülüşü oluşturmak ve tasarlamak için kullanılır. Hastanın ihtiyacına ve seçimlerine göre en uygun tedavi planı belirlenerek gülüş tasarımı uygulamasına başlanır.

Gülüş tasarımı hakkında daha fazla bilgi almak için uzman bir diş hekiminden sizin durumunuza özel bilgi alabilirsiniz. Siz de sağlıklı ve pırıl pırıl parlayan güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz.