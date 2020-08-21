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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Güllü Banyo Tuzu Tarifi
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Güllü Banyo Tuzu Tarifi

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Güllü Banyo Tuzu Tarifi
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"Banyo tuzları, banyo suyuna eklenen suda çözünür, toz haline getirilmiş minerallerdir. Temizliği ve banyo keyfini arttırdığı için oldukça ilgi görmektedir. Tarifini vereceğimiz peelingte toz süt, epsom tuzlarının sertliğini yumuşatırken, gül yağı muhteşem bir koku ve sakinleştirici, gevşetici bir etki katar. İşte güllü banyo tuzu tarifi..."

Malzemeler: 

  • Yarım fincan Epsom tuzu
  • 2 fincan tam yağlı süt tozu
  • 2-3 damla kırmızı gıda boyası
  • 1 fincan gül yaprağı
  • 7-8 damla gül esansı

Hazırlanışı:

  • Tuz ve süt tozunu karıştırın, düzgün pembe bir renk olana kadar karıştırın. 
  • 1 fincan gül yaprağı ve 7-8 damla gül esansı ekleyin yavaşça karıştırın. 
  • Kapaklı bir kapta saklayın.
  • Kullanmak için banyo suyunuza ekleyin.
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