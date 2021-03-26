Gülibrişim Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Gülibrişim Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sahil kenarlarında ve peyzaj için kullanılmaktadır. Gülibrişim ağacı rüzgarlara ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir ağaç olmasından dolayı yoğun rüzgar alan yerleri güzelleştirmek için yetiştirilmektedir.



Gülibrişim Ağacı Nedir?



Gülibrişim ağacı olgunluk döneminde yüksek sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı gösterişli çiçekleri olan genellikle sahillerde ve deniz kıyılarında yetiştirilen bir ağaç çeşididir. Kökeni Asya olan ibrişim ağacına Çinliler mutluluğu bir araya getiren çiçek adını vermişlerdir.

Gülibrişim ağacı orta boylu çiçekli bir ağaç türüdür. Baklagiller familyasında yer almaktadır. Gülibrişim ağacı bakımı oldukça kolay uzun yıllar dayanıklı yaşam sürebilen çiçekleri her yıl budama ile artabilen kokulu bir ağaçtır. Bazı yerlerde mimoza olarak adlandırılmaktadır.



Gülibrişim Ağacının Latince İsmi Nedir?



Gülibrişim ağacı Latince de Albızıa julibrissin olarak bilinmektedir. Ülkemizde ipek ağacı veya İstanbul akasyası olarak adlandırılmaktadır.



Gülibrişim Ağacının Özellikleri Nelerdir?



Gülibrişim ağacı şemsiye görünümlü boyu 15 metreye kadar ulaşabilen etrafı 6 ile 7 metre genişleyebilen bir ağaçtır. Çiçekleri ve güzelliği ile birçok peyzaj çalışmasında yer almaktadır. Gülibrişim ağacı eksi 15 gibi sıcaklıklarda dayanıklı olmamaktadır. Sıcak iklimde özellikle sahillerde güneş alan mekanlarda daha çok iyi yetişmektedirler.

Gülibrişim ağacının yaşam süresi 100 yılı aşmaktadır. Haziran ve temmuz aylarında çiçeklenerek etraflarını güzelleştirmektedirler.



Gülibrişim Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Gülibrişim ağacı sonbaharda elde edilen tohumları ekilmek suretiyle oluşabilmektedir. Kış ise ağaçtan elde edilen çeliklerin kapalı ortamlarda dikilerek yetiştirilmesiyle ilkbaharda dikilebilmektedir.

Ağacın dikilmesi için fidanlarının gerekli boya ulaşması gerekmektedir. Bazı fidanların aşılanması ile çiçekleri daha farklı oluşabilmektedir.



Gülibrişim Ağacı Nerede Yetişir?



Gülibrişim ağacı genellikle sıcak iklimlerde yetişebilmektedir. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu bölgelerde yetişmesi mümkün olmamaktadır. Gülibrişim ağacı yapısı itibariyle olgunlaşma evresinde kuraklık ve aşırı rüzgarlı ortamlara dayanabilen bir özellik gösterdiği için deniz kıyılarında ve geniş bahçe düzenlemelerinde yerini almaktadır.



Haziran aylarında çiçek açan gülibrişim ağacı çiçekleri pembe tonlarında ve hoş kokulu olduğu için turizm bölgelerinde yetiştirilmektedir.



Gülibrişim Ağacı Nasıl Yetişir Ve Nasıl Budanır?



Gülibrişim ağacı tohumlarının ekilmesiyle yetiştirildiği gibi ağacın kendi dallarından oluşan çelikler yardımıyla da yetiştirilmesi çoğaltılması mümkündür. Ağacın budanabilmesi için fidan olduğu esnada korunarak daha az budanmalıdır. Budanması taç şeklinde yapılarak şemsiye görünümünde bir ağaç oluşmasına imkan verilmelidir.



Gülibrişim Ağacı Yaprak Döker mi?



Gülibrişim ağacı yaprakları dökülmektedir. Özellikle çiçekleri dökülen ağacın sonbahar döneminde yaprakları da dökülerek tohumları ortaya çıkmaktadır. Ağacın yaprakları tüylü çift şekilde 40 ile 60 adet yapraktan oluşmaktadır. Yapraklarını dökmesi sırasında ekim için uygun zaman ortaya çıkmaktadır. Ağacın yapısı gereği yaprakları ve çiçekleri her dönem yenilenmektedir. Budanması sayesinde yaprakları ve çiçekleri daha da gürleşebilmektedir.



Gülibrişim Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?



Gülibrişim ağacının bakımı fidan halinde iken daha sık yapılmaktadır. Dayanıklı bir ağaca dönüşebilmesi için sulanmalı ve fazla dalları gerektiği şekilde budanmalıdır. Gülibrişim ağacının bakımı budanması ile mümkündür.



Gülibrişim ağacının düzenli şekilde budanması ile yapraklarının ve çiçeklerinin gürleşmesi mümkün olmaktadır. Ağaç olgunlaşma evresine geldiğinde çiçeklenme oranı bakıma göre artmaktadır. Gülibrişim ağacının bakımı diplerinin düzenlenmesini de gerektirmektedir. Ağacın dipleri ve budanması bakımını sağlamaktadır.



Gülibrişim Ağacının Faydaları Nelerdir?



Gülibrişim ağacı dış mekanları düzenlemekte ve güzelleştirmekte kullanılmaktadır. Uzun süre rüzgar alan yerlerde diğer bitkileri rüzgardan koruyarak gelişmelerine yardımcı olmaktadırlar.



Gülibrişim Ağacı Hangi Hastalıklara Faydalı Olmaktadır?



Gülibrişim ağacının hastalıklar için kullanılan bir özelliği bilinmemektedir. Yapraklarından çay yapıldığı ve bu şekilde kullanıldığı bilinmektedir.



Gülibrişim Ağacı Ne İşe Yarar Nerelerde Kullanılır?



Gülibrişim ağacı deniz kenarlarında ve rüzgarın yoğun olduğu mekanlarda peyzaj yapımında görsel olarak kullanılmaktadır. Gülibrişim ağacının uzun yıllar yaşaması sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı olması kullanım alanlarında kıyı bölgeler olarak belirlemektedir.



Gülibrişim Ağacının Kullanım Alanları Nelerdir?



Gülibrişim ağacı peyzaj amaçlı yetiştirilerek satışı yapılabilen bir ağaç türüdür. Ağacın çelikten veya tohumdan üretilmiş fidanları özellikle kıyı kesimlerde bulunan oteller veya diğer yaşam alanlarında vazgeçilmez özellikte bir görsellik sunduğu için tercih edilmektedir.