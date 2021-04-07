Gül Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir? İşte Gül Suyu Hakkında Önemli Bilgiler

Gül suyu, cilde doğal bir parlaklık kazandırır ve yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca gülün çeşitli işlemlerden geçirilerek elde edilen suyu, ciltteki lekelerden siyah noktalara kadar pek çok durumda etkilidir. İşte gül suyunun cilde fadyaları...

Gül suyunun cilde faydaları nelerdir?

Gül suyu, tonik olarak kullanıldığında cildi canlandırıyor. Ayrıca onarıcı etkisiyle de her cilt yapısı için olumlu etkilere sahip.

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde infeksiyonları tedavi edici antiseptik etkinliği ile cilt sorunlarında kullanılabilen doğal bir ürün.

Göz altında yorgunluk nedeniyle oluşan morlukların geçmesi için gül suyu tercih edilebilir.

Ciltte oluşan kızarıklıkları azaltmaya ve ciltteki tıkanıkları açarak gözeneklerin rahatlamasını sağlar.

Sivilce ve akne gibi problemlerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Cildin pH dengesini korur. Sabun ve bazı yüz temizleyici ürünlerin fazla kullanımı cildin pH seviyesini olumsuz etkileyebilir. Gül suyu da cildin pH dengesini normale getirerek bozulmayı dengelemeye yardımcı olur.

Gözenek ve yağları temizleyerek iyi bir nemlendirme için hazırlar. Ayrıca pH dengeleme özelliğiyle iyi bir toniktir. Ciltteki kirlerin giderilmesini sağlar.

Ayrıca gözeneklere yerleşerek ve nemlendirmek sağlayarak cildin tazelenmesini sağlar.

Antioksidan içeriği yardımıyla cildi sağlıklı tutarak yaşlanmayla mücadele eder.