Gül Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir? Ev Yapımı Gül Suyu Nasıl Yapılır?

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Yaşlanmayı erteler.

Her cilt tipine uygudur.

Düzenli kullanıldığında akne ve sivilce oluşumunu engeller.

Cildinizin daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Ciltte oluşan tahriş ve iltihaplanmaları iyileştirir.

Cildi nemlendirir.

Cildi yağlardan ve ölü derilerden arındırır.

Cilt hastalıklarına iyi gelir.

Cildinizin rengini açmaya yardımcı olur.

Gözaltı morluk ve şişkinliklerini en aza indirir.

Selülit oluşumunu engeller.

CİLT SORUNLARINA NEDEN OLAN 7 BESİN

EV YAPIMI GÜL SUYU NASIL YAPILIR?





Malzemeler:

4 adet taze gül

4 su bardağı su

Buz küpleri

Tencere ile orantılı derin bir kase

Şişe

GÜNLÜK CİLT BAKIM RİTÜELLERİ

Hazırlanışı:

Gülleri yıkayın ve yaprakları ayırın. Yaprakları tencereye yerleştirin ve içine bir kase yerleştirin. Kaseyi tencerenin tabanına değdirmeyin ve yapraklar kasenin etrafını sarsın. Yaprakların olduğu kısma su ilave edin. Tencerenin kapağını ters bir şekilde kapayın ve kaynamasını bekleyin. Kapağının çukur kısmına buz küplerini yerleştirin. Buzlar eridikçe yeni buz küpleri koyun. En az yarım saat kaynattığını güller beyazlaşınca altını kapatın ve soğumaya bırakın. soğuyan karışımı muhafaza edeceğiniz şişeye aktarın. Gül suyunu buzdolabında saklayın ve 10 günde bir yenileyin.