Gül Nasıl Yetişir? Gül Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Çiçekler arasında en nadide ve güzel kokulu olan bitki gül olmaktadır. Gül bitkisi ilk olarak Hindistan ve İran’da ilk olarak üretilmeye başlanmış ve zamanla yaygın hale gelmiştir. Gül güzel kokusunun yanında birçok alanda kullanılabilen bir bitkidir.



Gül Nasıl Yetişir?



Gül bitkisi dikenli bir yapıdan oluşan fide şeklinde yetiştirilip daha sonra fidan olarak dikilebilen bol çiçekli yarı ağaç türlerindendir. Sarmaşık gül olarak balkonlarda ve bahçeler de yetişebildiği gibi sadece gül fidanı olarak da yetişmektedir. Gül dalından köklendirme yöntemiyle yetiştirilmektedir. Gül dalları uygun olarak kesildikten sonra toprağa konulmak ve ara sıra sulanmak suretiyle yetiştirilmektedir. Gül bitkisi dalları sonbaharda budanmasıyla yetiştirilmesi ve çoğaltılması tercih edilen bir bitki olmaktadır.



Gül Türkiye’de En çok ve En İyi Nerede Yetişmektedir?



Gül Türkiye’de Isparta ile ünlenen bir şekilde en çok Isparta da yetişmektedir. Gül suyu, gül yağı ve gül esansı gibi maddelerin birçoğunun imalatı Isparta da yapılmaktadır. Isparta iklim olarak gül yetiştiriciliği için büyük tarlalarda yetişmeye müsait bir ildir.



Gül En Çok ve En İyi Nerede Yetişmektedir? Nasıl Yetiştirilir?



Gül yetiştirmesi oldukça meşakkatli bir bitkidir. Gül yetiştirmek de gül hasadı yapmak ve zamanlamasını iyi yapmak hem gülün olgunlaşmasını tam olarak belirlemekle kalmayıp gül yapraklarının tazeliğinin bozulmamasını da sağlamak gerektiği için oldukça önemli bir durumdur.

Gül yetişmesi için iklim şartları oldukça önemlidir.



Ilıman iklimin olduğu her yerde gül yetiştirmek olağan olmaktadır. Soğuk iklim şartlarında gül yetiştirilmesinin don ve düşük sıcaklık değerlerinde gül köklerinin korunmasıyla mümkün olabilmektedir. Gül gerekli şartlar sağlandığında aşılama yöntemi ile de yetiştirilip çeşitli renklerde çoğaltılabilmektedir.



Gül yetiştirilme amaçları arasında farklılıklar olduğu için yoğun olarak yetiştirilen yerler değişmektedir. Gül bitkisi bahçeleri ve mekanları güzelleştirmek için yetiştirildiği gibi sanayi ve üretim tesisleri için de hammadde olarak da yetiştirilmektedir.



Gül birçok renk ve çeşidi olan bir bitkidir. Kırmızı, pembe, beyaz, sarı gibi renkleri bulunduğu gibi bu renklerden aşılama yöntemiyle başka renkler oluşturmak da mümkündür. Gül ağacının ömrü bakımına göre değişmekle beraber oldukça uzun ömürlü bir bitkidir. Budama yöntemiyle tazelemek ve yeni güller açmasını sağlamak mümkündür.