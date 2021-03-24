Gül Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Gül Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Gül ağacı genellikle kırmızı, pembe kahverengi renklerinden oluşan ve 30 metre boyu olan ağaçlardır. Eni ise 2 metre olarak bilinir.

Gül Ağacı Nedir? Gül Ağacı Hakkında Genel Bilgi

Killi kumlu, orta güneşli ve kırmızı topraklarda sık sık yetişen bir bitki türüdür. Yeşerebilmesi için bu şartların olması önemlidir. Ülkemizde çeşitli iklimlere bağlı olarak pek çok çeşidi bulunmaktadır. İnsanlar için ise şifa kaynağı görülen bir bitkidir. Gül ağacından insanlar her çağda faydalanmış ve kullanmıştır. Halk arasında bu bitkiye, bodur, yediveren, sarmaşık ve sadberk olarak da adlandırılır. Gül ağacının dikme zamanı ilkbaharın hemen öncesinde ve don tehlikesi olmadığı durumlarda yani ılık günler geldiği zaman başlar.

Gül ağacı ekilen yerin, sonbaharda derin işlenmiş ve gül ağacına uygun bir dikime hazır olmuş olması gerekmektedir. Bu ağacın şifası sadece güllerin yaprağından oluşmaz. Ruhsal ve fiziksel olarak da yararlanılan bir bitkidir. Gülün yaprakları gölge ya da taze yerde kurutularak saklanır. En çok sevilen tarafı gülün yaprağı olarak bilinir. Gül ağacının verdiği güllerin sürekli canlı ve taze kalması için her ilkbaharda köküne gübre atılması gerekir.

Gül Ağacının Latincesi Nedir ve Gül Ağacı Özellikleri

Gül ağacının latincesi rosa damascena mill demektir. Gül ağacının özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Ruh sağlığına ve fiziksel sağlığa iyi gelir.

El, yüz ve vücuttaki hassas derinin olduğu yerlerde farklı sebeplere bağlı olabilecek kırışıklıklarım giderilmesi

Mikrop ve virüslere karşı etkisinden dolayı tedavi edici

Ağız içinde oluşan yaralarda gargara yapılarak tedaviye katkı sağlaması

Sindirim sıkıntısı ya da mide bozukluğu için gül yaprağını suda haşlayarak içmek ve sonucunda gelen rahatlık hissi

Kuru öksürük sorununda bitki çayı olarak fayda sağladığı

Kızaran ya da yorgunluğa bağlı şişen gözlere pamuk ile gül suyu sürüldüğünde çıkan etki gibi pek çok önemli özelliği bulunmaktadır. Şifa kaynağıdır. Yağ hali elde edildiğinde masaj yapıcı etkisi bulunur ve bu yağ, spazm ve kramp geçirmelerini engeller. Gül yağı ile yapılan masajların kas ve iskelet sisteminde sağlığı koruduğu bilinmektedir.

Gül Ağacı Nerede Yetişir, Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Gül ağacı Batı Hindistan, Avusturalya, Brezilya ve Doğu Hindistan'da yetişir. Yetiştiği yere göre farklılık gösterir. İşlendiği sırada zorluk vermez, düzgün ve parlak yüzeye sahiptir. Bazı yağlı türleri de bulunmaktadır. Değişen hava şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır.

Dış odunun yapısı açık sarıdır ve iç odunu ise çeşide göre farklılık göstermektedir. Gül ağacının kullanım alanları ise yağ halinde getirildiğinde krem, parfüm, kozmetik gibi alanlarda kullanılır. Şarap ve gül likörü gibi içeceklerin içinde de kullanılır. Gül ağacının yağı aromaterapi uygulaması yapılan yerlerde kullanılmaktadır.

Gül ağacı yağının kullanıldığı yerler şu şekilde sıralanabilir:

Yağ lambaları,

Banyo

Bakım ve cilt bakım yağı

Egzotik oda kokuları

Hava temizleyicisi

Koku yayma aksesuarı gibi yerlerde kullanılan bir bitkidir.

Gül Ağacı Nerede Yetişir ve Gül Ağacının Hastalıklarda Rolü Nedir?

Gül ağacı yazdan hemen önce, ilkbaharda don tehlikesinin olmadığı zamanlarda dikilir. Ilıman iklim kuşaklarında olan kırmızı topraklarda yetişen bir bitkidir. Gül ağacının asıl memleketi ise Brezilya, Peru, Güney Amerika kıtası gibi ülkelerdir. Gül ağacı çok sıklıkla dikilen ve kullanımı uygun bir ağaç türüdür. Kozmetik ve parfüm gibi pek çok sektörün temeli bu bitkiye dayanmaktadır. Gül ağacının hem psikolojiye hem de vücuda etkileri gözle görülür derecede saptanmıştır.

Çocuklarda uykusuzluk problemini, depresyonu, bunalımı, stresi, sıkıntıyı ve korkulu hallerini gülün yağının yardımı ile birlikte masaj yapılarak uygulandığı zaman sakinleştirici ve huzur verici etkisi gözle görülür. Hamile kadınların doğuma hazırlık aşamasında, kadınların regl günlerinde yaşadığı zorluklarda da rahatlatıcı ve yardım edici bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Tüm bunlara bakılara gül ağacının ruhsal olarak çok işe yaradığını görürüz. Fiziksel olarak ise banyo sularında eklendiğinde vücutta yer alan virüsleri ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir. Bunların yanı sıra kas gevşetici özelliği de vardır. Yaraların çabuk iyileşmesini de sağlayan özelliğe sahiptir.