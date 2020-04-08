Güçlü Bağışıklık Sisteminin 'Nükleer Yakıtı': Bal ve Pekmez!

Güçlü bağışıklık için protein şart

İmmün sistem için çok önemli iki başlık, C vitamini ve protein. C vitamini vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar, savunma sistemini güçlendirir. C vitamini kaybını önlemek için sebzeler ve meyveler tüketilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. C vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi, diş eti iltihabı ve kolay morarma gibi belirtiler ortaya çıkar. İmmün sistemi için nükleer yakıt, bal veya pekmezdir. Demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden oluşan bal ve pekmez B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır ve bu yüzden de güçlü antiseptik, antibakteriyel özelliği vardır.

Günlük beslenmede yeterli miktarda protein almak güçlü bağışıklık için ilk şarttır. Özellikle et ve yumurta gibi biyolojik değeri yüksek proteinleri tüketmek oldukça önemlidir. Çocuklarımızın kahvaltısına yumurtayı bir gün omlet, bir gün pankek, bir gün haşlanmış, bir gün menemen gibi çeşitli formlarda ekleyebiliriz.

Beslenme alışkanlıklarımızla çocuklara örnek olmalıyız

Çocukların kahvaltı hazırlamasına, odasını toplamasına, ev işleri yapmasına müsaade edilmeli, fırsat verilmelidir. Bu, çocukların gelecekleri açısından son derece önemlidir. Çocuklara sorumluluk bilinci aşılanmalı. Kahvaltı hazırlamayı sadece anne babaların değil çocukların da yapmasını sağlamalıyız. Bu tür işleri aile bireylerinin hep birlikte yapması lazım ki herkes sorumluluklarını öğrensin. Bu dönem çocuklara beslenme alışkanlıklarımızla örnek olmak için iyi bir fırsat.

Kahvaltı sonrasında kültür fizik hareketleri yapın

Sosyal izolasyon sağlayarak evlerinde kalan aileler, kahvaltı sonrasında kültür fizik hareketleri yapabilir. Ayakta durup beli ikişer ya da üçer kere sağa sola döndürmek, diz kapakları sabit şekilde eğilerek elleri ayak parmaklarına değdirmeye çalışmak gibi kültür fizik hareketleri sabah sporu için yeterli olacaktır. Bunların yanında zumba veya müzik açıp dans da edilebilir. Bu sayede bir yandan eğlenirken diğer bir yandan da spor yapmış oluruz.

1-3 yaş; 1,3 litre, 4-8 yaşı; 1,4 litre, 9-13 yaş; 2 litre, 14-18 yaş ise günde en az 2 ya da 3 litre su tüketmeli.