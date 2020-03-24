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İyi Yaşam
DHA

Güçlü Bağışıklık Sistemi İçin D Vitamini Önemli Role Sahip

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Güçlü Bağışıklık Sistemi İçin D Vitamini Önemli Role Sahip
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"Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Cevdet Züngün, yeni tip koronavirüs başta olmak üzere enfeksiyonların arttığı bir dönemde, virüslerin etkilerine karşı direnci arttırmada bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi, "D vitamini bağışıklık sistemi için önemli bir role sahiptir. D vitamininin klasik etkileri yanında bağışıklık sisteminde de önemli rol aldığı bilinmektedir" dedi."

İçerisinde bulunduğumuz koronavirüs (COVID-19) pandemisi döneminde, henüz SARS-COV 2 etkeni özelinde yapılmış bir bilimsel çalışma sonucu bulunmasa da, en azından yeterli D vitamini düzeyinin sağlanmasının bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi nedeniyle hastalığa karşı vücut direncine katkı sağlayacağı yeterince mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Sağlıklı beslenme, vitamin/mineral desteği ve uykusuz kalmamak gibi faktörlerle hastalığa karşı direncin artacaktır. Ayrıca, D vitamini bağışıklık sistemi için önemli bir role sahiptir. D vitamininin klasik etkileri yanında bağışıklık sisteminde de önemli rol aldığı bilinmektedir.

D Vitaminini eksikliği önemli bir sağlık sorunu

D vitamininin temel kaynağı olan güneş ışınlarından yeterince ve uygun şekilde yararlanılmalıdır. D vitamininin güneşten sağlanamadığı kış dönemlerinde ve D vitamini yeterlilik sınırı olan 30 ng/mL'nin altında olan bireyler doktor tavsiyesi şartı ile takviye almalıdır. Gerekli dozlar yaşa göre değiştiği için diğer bir ifadeyle bir bebeğin alması gereken dozla, yetişkinin alması gereken doz farklı olduğu için doktor gözetimi sonrası alınması çok önemlidir.

D VİTAMİNİNİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
D VİTAMİNİNİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Hekim gözetiminde doz verilmesi önemli

Bireyin bir hastalıkla ilişkili D vitamini düzeyi düşüklüğü ile herhangi bir klinik şikayeti olmayan kişinin D vitamini düşüklüğünün farklı sonuçları olacaktır. Bu nedenle hekim gözetiminde doz verilmesi önemlidir. Görüldüğü üzere birçok değişkene bağlı olduğu için sağlık profesyonellerinden yardım almadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

Cildiniz hızla yaşlandıran 10 alışkanlıkGüneş, tüm canlılar için en önemli ısı, ışık ve yaşam kaynağı. Özellikle de D vitamini sentezinde büyük rol oynuyor. Ancak yaz aylarında güneş ışınlarının radyasyon etkisi belirgin olarak arttığı için cildimizi ciddi boyutlarda tehdit edebiliyor. Güneş ışınlarının cildimiz üzerinde oluşturduğu bu tür tablolarda hatalı alışkanlıklarımız ise başrol üstleniyor.
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