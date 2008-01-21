Grip virÃ¼sÃ¼nÃ¼n vÃ¼cuda girmesi ile baÅŸlayan bulgular genellikle 7-10 gÃ¼nde iyileÅŸme ile sonuÃ§lansa da, bazen sinÃ¼zit, bronÅŸit veya zatÃ¼rre gibi bazÄ± ciddi enfeksiyonlara yol aÃ§abiliyor. Ã–zellikle grip salgÄ±nlarÄ±nÄ±n yaygÄ±n olduÄŸu sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda alacaÄŸÄ±nÄ±z basit Ã¶nlemler ile gripten korunabilirsiniz: Dengeli beslenin VÃ¼cudun ihtiyacÄ± olan protein, karbonhidrat, yaÄŸ ve vitaminler yeterli olarak alÄ±nmazsa, vÃ¼cut direnci dÃ¼ÅŸer ve solunum organlarÄ± mukoza hÃ¼creleri de bu durumdan etkilenir. Yeterli miktarda su iÃ§in Solunum mukoza hÃ¼crelerinin nemli olmasÄ±, virÃ¼s taÅŸÄ±yan damlacÄ±klarÄ±n etkisine karÅŸÄ± direnci saÄŸlar. Bu nedenle Ã¶zellikle su iÃ§me ihtiyacÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸ mevsimi de dahil olmak Ã¼zere, her dÃ¶nemde gÃ¼nde 8-10 bardak su iÃ§ilmesi faydalÄ±dÄ±r. DÃ¼zenli spor yapÄ±n SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n bir parÃ§asÄ± olan spor, gripten korunmak iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemlidir. YetiÅŸkin biri iÃ§in haftada 3 gÃ¼n, gÃ¼nde 1 saat olmak Ã¼zere spor yapÄ±lmasÄ± faydalÄ±dÄ±r. Grip virÃ¼sÃ¼ yine dolaÅŸmakta usul usul. Gribe ÅŸifa bitki Ã§aylarÄ± iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki videoyu izleyin!ÂStresten uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n Stres, vÃ¼cut direncini azaltarak hastalÄ±klara davetiye Ã§Ä±karan en Ã¶nemli etkenlerdendir. Bu nedenle, Ã§eÅŸitli yollar ile stresten uzaklaÅŸmak saÄŸlÄ±klÄ± kalmayÄ± da beraberinde getirecektir. Sigara iÃ§meyin Sigara da aynÄ± stres gibi vÃ¼cut direncini azaltÄ±r. AyrÄ±ca virÃ¼s yÃ¼klÃ¼ damlacÄ±klar, sigara iÃ§ilen ortamlarda, dumana yapÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in hastalÄ±k yapÄ±cÄ± Ã¶zellikleri artar. KalabalÄ±k yerlerde kendinizi korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n Toplu taÅŸÄ±tlar, sinema, tiyatro gibi kalabalÄ±k yerlerde grip olan bir kiÅŸinin aksÄ±rmasÄ± ile virÃ¼sler bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla ( 160 km/saat ) hareket ederek 3- 4 metre uzaÄŸa yayÄ±labilir. Bu nedenle Ã¶zellikle bu tÃ¼r yerlerde havalandÄ±rmanÄ±n iyi olmasÄ±na dikkat etmek, temizliÄŸe Ã¶zen gÃ¶stermek gibi basit tedbirler ile gripten korunabilirsiniz. DÃ¼zenli uyuyun Bir gece uykusuz kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, virÃ¼slere karÅŸÄ± savaÅŸan vÃ¼cut hÃ¼creleri yarÄ± yarÄ±ya azalmaktadÄ±r. AÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak ortamlardan kaÃ§Ä±nÄ±n Ã–zellikle kÄ±ÅŸ mevsiminde daha Ã§ok kapalÄ± ve sÄ±cak ortamlarda bulunmak, solunum mukoza hÃ¼cre zarlarÄ±nÄ±n kurumasÄ±na neden olacaÄŸÄ±ndan virÃ¼slerin vÃ¼cuda giriÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rabilir. Hangi ÅŸifalÄ± ot hangi hastalÄ±ÄŸa deva? Foto habere gitmek iÃ§in tÄ±klayÄ±n!