Greyder'e Bir Ödül de A Design Award'den

A’ Design ödülleri, dünyanın pek çok ülkesinden binlerce tasarımın katıldığı bir yarışma sonucunda sınırlı sayıda tasarıma veriliyor. 2010 yılından beri düzenlenen ve her yıl dünyadaki en iyi tasarımları ödüllendiren A’Design Award & Competition, en saygın uluslararası tasarım yarışmaları arasında yer alıyor. Yarışmaya katılan projeler akademisyenler, profesyoneller ve odak grup üyelerinden oluşan üç farklı juri tarafından değerlendiriliyor.

Greyder, online kanala özel tasarlanan “Greyder V Design” ayakkabı Kutusu ile Gold A’ Design Ödülü’ne layık görüldü. Bu tasarımın hayata geçmesi sürecinde markalama ve tasarım ajansı Tasarist ile çalışan Greyder ’in V Design Ayakkabı Kutusu, kendi alanında çığır açan işlevlere sahip. Standart ayakkabı kutuları ayakkabıları yatay depolayıp, taşıma sırasında bir poşete ihtiyaç duyarken, Tasarist’in Greyder için tasarladığı V Design ayakkabıları V şeklindeki açılıp kapanabilir çekmecelerde saklıyor. Bu şekli sayesinde dikey kullanılan V Design, üstündeki kulpları sayesin de poşete ihtiyaç duymadan taşınabiliyor. Bu tasarım, poşete ihtiyaç duymamasıyla ve kullanılan geri dönüşebilir malzemeler sayesinde aynı zamanda çevre dostu bir tasarım.

Bu tasarıma imza atan markalama ve tasarım ajansı Tasarist, ortaya çıkardığı tasarımlarla yerli ve yabancı birçok ödülün sahibi oldu. Tasarist’in yaratıcı yönetmeni Musa Çelik, dünyanın en iyi 40 tasarımcısı arasında gösteriliyor.