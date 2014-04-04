Gratis ve Tegv işbirliği ile çocukların geleceği renklenecek!

TEGV işbirliği ile başlatılan ‘Çocuklar Geleceği Çiziyor’ projesi kapsamında 2013 yılı resim yarışmasının finalist eserleri çeşitli ürünleri renklendirdi. Bu ürünlerden oluşan paketlerin satışından elde edilen gelirler TEGV’e devam eden çocukların eğitimlerine aktarılacak.

Gratis’in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana, çocukların hayal güçlerini geliştirerek sanat ve resim sevgisi aşılamak amacı ile düzenlenen ve gelenekselleşen Çocuklar Geleceği Çiziyor Resim Yarışması, bu yıl TEGV işbirliği ile yeni bir açılım kazandı. 2013 yılında “Hayalimdeki Oyun Parkı” teması ile düzenlenen yarışmada yaklaşık bin eser arasından ilk 3’e kalanlar Gratis’in kurumsal sosyal sorumluluk projesine hayat verdi. Proje kapsamında TEGV işbirliği ile geliştirilen ve ilk 3 resimden üretilen bloknot, mıknatıslı buzdolabı saati, cep takvimi, cetvel-kitap ayracı, kurşun kalem ve tohumlu kalemden oluşan 15 TL satış fiyatına sahip paketlerin satışından elde edilen gelirin tümü TEGV’e devam eden çocukların eğitimine aktarılacak.

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi olmasının yanı sıra toplumsal sosyal sorumluluğu da üstlenen bu proje, küçük miktarlar ile bir çocuğun eğitimine destek olunabileceği konusunda da bilinçlendirme yapmayı amaçlıyor. Çocuklar Geleceği Çiziyor ürünlerine ulaşmak isteyenlerin Türkiye çapında 30 ilde bulunan 155 Gratis mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli olacak.

Gratis Hakkında:

Gratis, Nisan 2009’da SEDES Holding bünyesinde kurulmuş bir anonim şirkettir. Gratis, AVM ve caddelerde 30 ilde 155’ın üzerinde mağazasıyla, müşterilerinin sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyabileceği ürün ve hizmetleri sunarak, kozmetik, cilt ve kişisel bakım alanları dahil 12 kategoride geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Kişisel bakım ürünlerinde kolay ulaşılabilir ve hızlı / rahat alışveriş imkânı sunan Gratis’in öncelikli amacı: “Kişisel bakım ürünlerinde müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz nezdinde en cazip satış kanalı olmaktır. Yenilikçi ve dinamik duruşuyla, ileri teknolojik alt yapısıyla, uzmanlaşmış mağazacılık anlayışıyla farklı, aynı zamanda hesaplı ürün ve marka çeşitliliği ile kısa sürede tüketicinin tercih ettiği markalar arasına girmiştir. Gratis’te bulunan özel üretim markaları da piyasaya süren mağazalarında şu anda, yaklaşık 1.000 tanesi kendi markalarına ait olmak üzere 8.000’den fazla ürün müşterilere sunulmaktadır.

Kozmetikten bebek bakımına, temizlik ve hijyenden atıştırmalığa kadar birbirinden farklı ürünler sunan Gratis, mağazalarının kalbinde bulunan özel bir alanı her ay farklı bir konsepte ayırmasıyla da dikkat çekiyor. Öte yandan Gratis’in neşeli dünyası kadınlara özel kariyer fırsatları da sunuyor. En yeni ve şaşırtan ürünler, şımartan fırsatlar, her alışverişi eğlenceye dönüştüren renkli mağazalar, Amerika ve Avrupa’dan ithal markalar ile Gratis sizi kişisel bakımın yenilikçi dünyasına çağırıyor.