Gözleme kaç kalori? 1 porsiyon gözleme besin değerleri ve kalorisi...
"Türk yemek kültüründe gözlemenin önemli bir yeri bulunmaktadır. Gözleme sıklıkla tüketilen bir yemek olduğu için kalori miktarı merak edilmektedir. Gözleme kaç kaloridir? Kıymalı gözleme kaç kaloridir? Patatesli gözleme kaç kaloridir? Kaşarlı gözleme kaç kaloridir? Sizler için gözleme çeşitlerinin kalori miktarlarını detayları ile derledik."
Gözlemenin çeşitlerine göre kalori miktarı değişmektedir.
Kıymalı gözlemenin 1 adet orta boyu 667 kalori etmektedir. Kıymalı gözlemenin 100 gramı 256 kaloridir. Kıymalı gözleme içerisinde %65 karbonhidrat bulunmaktadır. Kıymalı gözleme içerisinde protein bulunmaktadır. Kıymalı gözleme içerisinde yağ bulunmaktadır.
Patatesli Gözleme Kaç Kalori?
Patatesli gözlemenin 1 adet orta boyu 688 kalori etmektedir. Patatesli gözlemenin 100 gramı 197 kaloridir. Patatesli gözleme içerisinde %75 karbonhidrat bulunmaktadır. Patatesli gözleme içerisinde protein bulunmaktadır. Patatesli gözleme içerisinde yağ bulunmaktadır.
Kaşarlı Gözleme Kaç Kalori?
1 porsiyon kaşarlı gözleme 882 kalori etmektedir. Kaşarlı gözlemenin 100 gramı 334 kaloridir. Kaşarlı gözleme içerisinde %38 karbonhidrat bulunmaktadır. Kaşarlı gözleme içerisinde protein bulunmaktadır. Kaşarlı gözleme içerisinde %48 yağ bulunmaktadır.