Gözenekleri Sıkılaştıran Havuç Maskesi

İşte evde yapımı bir hayli kolay olan ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olan havuç maskesi tarifi...

Malzemeler:

1 çay bardağı havuç suyu

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı arı sütü

1 çay kaşığı süt kreması

Hazırlanışı:

Öncelikle havuç suyunu ve nişastayı pişirin. Karışım ılınınca arı sütünü ve süt kremasını ekleyin.

Malzemeleri karıştırarak, yüzünüze ve dekoltenize sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Maskenin ana malzemesinin oluşturan havuç suyu cilt lekelenmesini önler, açık gözeneklerin sıkışmasını sağlıyor.

Süt kreması ise cildi yumuşatıyor, nemlendiriyor ve diri bir görünüm veriyor.

Oldukça zengin bir nemlendirici olan arı sütü, aynı zamanda ciltte UV ışınlarına karşı etkili koruma oluşturuyor.