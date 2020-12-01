Gözdeki koyu halkaların sebebi nedir?

Koyu halkalar genellikle genetik kaynaklı basit hiperpigmentasyondur. Asya ve Afrika cilt tiplerine sahip bireyler, göz altında hiperpigmentasyona yatkındır çünkü çok ince olan göz altındaki derinin ortak bir genetik özelliği vardır. Bu, damarların görünmesini sağlayarak daha koyu bir görünüm sağlar. Eğer göz altında koyu halkalara sahipseniz, bu bir pigment sorununuz olduğu anlamına gelebilir.



Sigara, güneşe maruz kalma ve hava şartları koyu halkalara katkıda bulunabilir



Hiperpigmentasyon, dengesiz beslenme, fazla güneşe maruz kalma ve hatta hava durumu gibi genetik dışındaki faktörlerden de kaynaklanabilir. Ayrıca yaş da buradaki önemli etkenler arasında yer alır.

Cilt yaşla birlikte daha yarı saydam hale geldiğinden, kan damarları daha belirgin görünür. Başka bir deyişle, yaşlandıkça cildiniz incelir, yani hiperpigmentasyon yaşama olasılığınız artar.

Sigara, hiperpigmentasyonun ve göz altındaki koyu halkaların bir başka önde gelen nedenidir. Araştırmalar, aşırı kilolu olmak ve yüksek kolesterol veya trigliseritlere sahip olmak gibi sigara içmenin, hatta dumanı solumanın koyu halkaları kötüleştirdiğini gösteriyor.

Bu sorun, kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yanında, iyi bir diyet, dermatoloğunuzun önerdiği kremler ve egzersiz yoluyla azaltılabilir. Sonuç olarak, kendinizi daha sağlıklı hale getirmek için yaptığınız her şey, koyu halkaların görünümünde bir miktar fark yaratacaktır.