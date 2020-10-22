Göz şekline uygun makyaj nasıl yapılır? İşte önemli püf noktaları...

Büyük gözler



Göz pınarına koyu renk far sürülmesi ve koyu far paletlerinin tercih edilmesi büyük gözlere çok yakışır. Bu göz tipine eyeliner ve siyah göz kalemi çok yakışacaktır ve gözün daha normal boyutta gözükmesini sağlayacaktır.



Küçük gözler

Küçük göz şekline sahipseniz gözlerinizi daha derin gösterecek gölgeli makyajları tercih etmelisiniz. Böylece gözünüzün şeklini çok güzel bir şekilde vurgulamış olursunuz. Gözünüzün üstüne ve alt kısmına siyah göz kalemi sürmeyi unutmayın.

Yukarı çekik gözler



İnceden kalına doğru çekilen bir eyeliner bu göz tipinde harika gözükecektir. Yukarı doğru çekik gözlere sahipseniz gözün çevresine çok az far sürmeniz ve aydınlık renkleri seçmeniz tavsiye edilir. Ayrıca göz kapağının ortasına gölgelendirme yapılması göze yuvarlak bir görüntü verecektir.



Aşağı çekik gözler



Bu göz şekline sahipseniz eyeliner veya göz kalemiyle gözlerinizi yukarı çekebilirsiniz. Açık renk far tercih etmelisiniz. Farı kirpik dibine sürmeniz sizde güzel bir görüntü oluşturacaktır.

Badem gözler

Badem göz şekli en ideal göz şekillerinden biridir. Göz kapağına kahverengi mat bir far sürdükten sonra göz kapağının dış köşesine daha koyu kahverengi far ile yapılan makyaj badem gözlerde harika bir görünüm oluşturur.

Birbirinden uzak gözler



Koyu renk kalem ve far tercih etmelisiniz. Gözünüzün dış kısmına ise açık renkte bir far uygulayabilirsiniz. Böylece gözlerinizi birbirine daha yakınmış gibi gösterebilirsiniz.

Birbirine yakın gözler

Gözleri birbirine yakın olanlara göz pınarlarına açık renk far sürmeleri veya aydınlatmaları tavsiye edilir. Gözünüzde koyu renk far tercih etmeniz gözlerinizi daha uzakta gösterecektir.