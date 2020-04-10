Göz Sağlığınızı Destekleyecek 4 Vitamin Grubu

Omega 3, yağ asidi, çinko, C ve E vitamini barındıran besinler gözü hastalıklara karşı korur; gece körlüğü, sarı nokta ve katarakt gibi birçok hastalığın da önüne geçer.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, böbrek, peynir, yoğurt, ıspanak, maydanoz, pazı, kabak, havuç. A vitamininin yeterli miktarda tüketilmesi; gece körlüğü ve katarakt oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

B2 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Karaciğer, süt, yoğurt, peynir, havuç, elma, incir, ada çayı, yeşil yapraklı sebzeler, balık, baklagiller ve tahıllar. B2 vitamininin alınması, gözlerde katarakt oluşumunu önlüyor.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Kırmızı biber, yeşilbiber, limon, çilek, kivi, portakal, greyfurt, maydanoz. C vitamini, ışığa ve güneş ışığına karşı koruma sağlayarak katarakt oluşumunu engelliyor.

E VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, zeytinyağı gibi bitkisel yağlar. E vitamini kaynakları, sarı nokta hastalığı ve kataraktı önlemeye yardımcı oluyor.