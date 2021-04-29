Göz Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Göz Altı Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Göz maskeleri, gözlere uygulanan ve göz çevresini besleyen, yenileyen ürünlerdir. Farklı amaçlara yönelik farklı göz maskeleri gözleri farklı şekillerde yenilemeye ve canlandırmaya yarar.

Göz Maskesi Nedir?

Göz maskesi; göz ve göz çevresinde nemlendirme, yenileme, parlatma ve aydınlatma etkisi gösteren göz ürünlerine verilen bir isimdir. Göz maskeleri genellikle kısa sürede hızlı etki göstermeleri sebebiyle tercih edilen ürünlerdir. Göz maskeleri, içerikleri sebebiyle tipik yüz maskelerinden farklılaşan bir yapıya sahiptir. Göz en hassas organlardan olduğu için göz ve göz çevresine uygulanan maskelerinin içeriğinin hassas ve göze zarar vermeyen bileşenlerden oluşması son derece önemlidir.

Göz Maskesi Ne İşe Yarar?

Göz maskeleri farklı işlevlere sahip olabilirler. İçeriğine göre farklılaşan göz maskeleri farklı amaçlarda kullanım için uygun olurlar. Örneğin; gözaltı torbaları, göz kenarı kırışıklıkları, kuru ve dehidrasyona uğramış gözler, şişlikler ve koyu halkalar için farklı göz maskesi çeşitleri mevcuttur. Göz maskelerinin işlevi göz ve göz çevresindeki sorunları ortadan kaldırmaktır.

Göz Maskesi Nasıl Yapılır? ​​​​​​​Göz Maskesi Yapımı

Göz maskesi, evdeki doğal malzemelerle birkaç adımda yapılabilecek kolay ve basit göz ürünleridir. Bu ürünlerin yapımında her evde bulunan temel ve doğal malzemeler kullanılabilir. Birkaç adımda uygulanan bu pratik maskeler, düzenli kullanımda göz ve göz çevresindeki sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

​​​​​​​Göz Maskesi Faydaları Nelerdir?

Göz maskelerinin göz ve göz çevresinde oluşan veya oluşabilecek pek çok soruna faydası bulunur. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

Göz kenarlarının nemlendirilmesini sağlar.

Göz altı morluklarını ve torbalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kırışıklık oluşumuna engel olur ve mevcut kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Gözlerdeki kapaklarındaki şişkinliği alır.

Gözlerin parlak ve canlı hale gelmesini sağlar.

Gözlere sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Gözlerin zinde görünmesini sağlar.

Göz çevresini gerginleştirir.

Göz ağrılarını alır.

Göz kızarıklıklarını giderir.

​​​​​​​Göz Maskesi İçin Pratik Tarifler

Evde yapılabilecek pratik göz maskesi tariflerini sizler için derledik.

1- Çay Maskesi

Papatya çayı ve yeşil çayı kısa bir süre sıcak suda demlendirin ve ılımaya bırakın. Temiz bir pamuğu çaya batırarak gözlerinize yerleştirin. Bu şekilde 10 dakika bekleyin. Poşet çay kullanıyorsanız direkt olarak çay poşetlerini de gözlerinize uygulayabilirsiniz. Uygulama sonunda gözlerinizi soğuk suyla yıkayın. Bu uygulama gözlerinizi dinlendirir ve göz şişliklerine, yorgunluklarına, kızarıklıklarına iyi gelir.

2- Yumurta Maskesi

2 adet yumurta beyazını bir kapta çırpın. İçine birkaç damla zeytin yağı ekleyin. Karışımı bir fırça veya pamuk yardımıyla göz altına uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra suyla yıkayın. Bu uygulama göz altı derisini gerginleştirirken sıkılaştırır ve göz altındaki morlukları ortadan kaldırır.

3- Patates Maskesi

Orta boy bir patatesi iyice yıkayın, soyun ve rendeleyin. Rendelenen patatesi temi bir bez veya tülbentin içine aktararak ağzını bağlayın. Patates bezini 5-10 dakika gözlerinizde bekletin. Patateste bulunan nişasta gözlerdeki iltihabın engellenmesinde, mor halkaların ve morlukların geçmesinde etkilidir. Bu uygulama göz şişliklerine ve göz altı morluklarına son derece faydalıdır.

4- Muz Maskesi

1 adet muzu ezin ve püre haline getirin. İçine birkaç damla gül suyu ekleyin. Karışımı göz çevresine uygulayarak yarım saat bekletin ve soğuk suyla yıkayın. Bu maske göz kenarlarını canlandırarak yaşlanmanın olumsuz etkilerinin önüne geçecektir.