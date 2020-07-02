Göz Makyajı Yaparken Gözlerimizi Nasıl Koruruz?

Görme işlevi ve hayatla bağımızda en önemli organlardan olan gözlerimiz aynı zamanda yüzde en çok dikkat edilen, sağlığın, yorgunluğun, sevincin, üzüntünün, yaşın ve hislerin dışarıya yansıtıldığı yerdir. Ve en çok dikkat edilen gözlerin makyajı ve temizliği de bir o kadar önem taşır.

Göz makyaj tekniklerinden bahsetmekten ziyade göz makyajı yaparken gözlerimizi nasıl koruyabiliriz bu konuya değinmek gereklidir.

Mutlaka güvenilir marka kullanın

Güvenilir marka kullanılmalı, makyaj malzemelerinin özellikle göz için olanların kişiye has olması gerektiği ve başkasına, arkadaşa ait ürünlerin kullanılmaması gerektiğine özellikle dikkat edilmelidir. Herhangi bir göz enfeksiyonu geçirildiğinde kullanılan tüm ürünlerin değiştirilmesine önem verilmelidir. Göz makyajı yaparken kirpiklerin dış kısmına uygulanması gerektiği, kesinlikle göz ile temas halinde olan göz kapağının içi kısmına ürün uygulanmaması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Çünkü buraya uygulanan boya bileşimleri göz iç kısmına ulaşıp gözyaşı sıvısına karışır ve gözümüzün korunması ve nemlenmesinde görevli gözyaşı kalitesini bozar, bu da sonuç olarak görmeyi bulanıklaştırabilir ve enfeksiyona neden olur. Bu durum, kişi kontakt lens kullanıyorsa ciddi kornea hastalıkları hatta ülserlerine zemin hazırlamaktadır. Ayrıca kirpiklerin iç kısmına uygulanan makyaj ürünleri burada bulunan salgı bezleri uçlarını tıkayarak halk arasında arpacık olarak bilinen göz kapağı enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir.

Uyumadan önce kalıntılar mutlaka temizlenmeli

Göz makyajı uygulayan bir kişinin gece yatmadan önce buradaki boya kalıntılarını mutlaka temizlemesi gerekiyor. Bunun için öncelikle makyaj temizleme solüsyonları kullanılmalı daha sonra göz çevresindeki kalan tüm toksik maddeleri uzaklaştırmak için göz kapağı şampuanı olarak eczanelerde satılan ürünlerle son temizlik tamamlanmalıdır.

Göz kapağı şampuanı düzenli olarak diş fırçalama gibi sabah akşam uygulanması önerilen ürünlerdir. Çünkü tüm gün açık ortamda olan ve çeşitli tozlara, gözle görülemeyen partiküllere maruz kalan gözlerimiz ve göz kapaklarımız temizlenmedikçe kronik göz kapağı sorunlarına neden olmaktadır. Göz çevresi makyaj temizleme işlemini yapmayan kişilerde zamanla alerjik hastalıklar, kronik enfeksiyon, göz çevresi kırışıklıklarında artma, göz çevresi ödemi, arpacık oluşumu gibi pekçok hastalık görülmesi riski artmaktadır.