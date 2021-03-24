Göz Kuruluğu Neden Olur? İşte Göz Kuruluğu Belirtileri

Göz kuruluğu nedir?

Göz nemlenmesini ve ıslak kalmasını sağlayan gözyaşının yetersiz üretimi, gözyaşı kalitesinin bozulması ve aşırı buharlaşması halk arasında göz kuruluğu hastalığı olarak bilinir.

Göz kuruluğu hangi yaşlarda ve durumlarda ortaya çıkar?

Göz kuruluğu, her yaşta görülmekle birlikte yaşlılıkta daha çok ortaya çıkar. Bunun nedeni yaşla birlikte gözyaşı üretiminin azalmasıdır. Hem kadınlarda hem erkeklerde şikâyete yol açan bu hastalık, kadınlarda özellikle menopoz sonrasında daha sık görülür. Kalp hastalıkları, diyabet, göz tansiyonu, bazı romatizmal rahatsızlıklar ve kullanılan bazı ilaçlar da göz kuruluğuna neden olmaktadır. Ayrıca yetersiz beslenme durumlarında A vitamini eksiliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Göz kuruluğunun belirtileri

Diyabet hastalığı yani şeker hastalığı göz kuruluğu sebebidir. Menopoz gibi hormonal değişimler bu hastalığa neden olmaktadır. Uzun süreli kontakt lens kullanıcılarında, uyku düzeni bozuk olan kişilerde, uzun süreli bilgisayar ve telefon ekranı kullanan kişilerde, klimalı ortamlarda, sigaralı ortamlarda yoğun kalan kişilerde daha erken yaşlarda bile göz kuruluğu oluşabilmektedir. Ayrıca romatizma hastalarında göz kuruluğu çok daha yaygın şekilde görülmektedir.

Göz kuruluğu nasıl geçer?

Göz kuruluğu hastanın günlük yaşantısına engel olacak kadar ileri seviyedeyse, bunun için suni göz yaşı damlaları en sık kullanılan ilaçtır. Bunun yanı sıra ileri kuru göz hastalarında göz yaşı kanalının tıkanması ile mevcut gözyaşının gözde kalmasını sağlayan “Punktum Tıkaçları” da kullanılabilir.

Göz kuruluğunun devamlı olduğu hastalarda kullanılan göz yaşı damlaları aksatılmaması ve sürekli kullanılması gereklidir. Buna ek olarak göz kuruluğu şikayeti olan hastaların beraber klimalı ve kuru ortamlardan uzak durulması önerilir.