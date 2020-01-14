Göz Kremleri Gerçekten Gerekli mi?

Göz Kremi Fiyatına Değer Mi?

Birçok kadın maliyetini azaltmak için göz çevresinde ve yüzünde aynı kremi kullanır. Ne yazık ki, bu şekilde olmuyor. Ortalama bi insan günde yaklaşık 10.000 kere göz kırpar, bu nedenle göz kapakları sürekli aktiftir. Ek olarak, yaşlandıkça kolajen azalır. Kötü beslenme, stres eksikliği, sigara içme, stres ve bazı sağlık koşulları kolajen üretiminde de düşüşe neden olabilir.

Tercihen kafein içeren kaliteli bir göz kremi, göz kapaklarınızdaki kan damarlarını güçlendirir ve şişliği azaltır. Bazı formüller, oksidatif stresle savaşan, kolajen seviyelerini artıran ve cildin elastikiyetini geri kazandıran peptitler ve antioksidanlarla yapılır. Diğerleri koyu halkaları örten ve yorgunluk belirtilerini silen bileşenler içerir. Bu faydalar göz önüne alındığında, göz kremi kesinlikle fiyatına değer!

En İyi Göz Kremi Nasıl Seçilir?

İdeal olarak, hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş organik bir göz kremi seçin. A vitamini, E vitamini ve phytonutrients gibi cildi yenileyici bileşenler ve antioksidanlar içeren bir tane arayın. Kokusuz formülü olanlar çoğu cilt tipi için işe yarar ve alerjiye neden olma olasılığı daha düşüktür.

Araştırmalar, hiçbir kadının göz kremi için çok genç olmadığın iddia ediyor. Şişlik, pul pulluk ve kuruluk gibi bu bölgeyi etkileyen problemler 18’de de, 50’de de ortaya çıkabilir. Göz çevresindeki cilt kuruysa, yoğun nemlendirici bir krem seçin. Akne ve yağlı cilde eğilimli kadınlar, eksfoliye edici madde içeren göz kremlerini tercih etmelidir. İnce çizgileri silmek için kolajen üretimini uyaran bir formül kullanın. Yüzünüze başka bir şey sürmeden önce daima göz kremi uygulayın.