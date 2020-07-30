Göz Kremini Doğru Uygulama Rehberi

Göz kremlerini doğru uygulamak, etkili sonuçlar almak için bir hayli önemli. Peki göz kremleri doğru şekilde nasıl uygulanır? Gelin beraber bakalım...

Temizleyin. Göz kremini uygulamadan önce cildinizin tamamen temiz olduğundan emin olun. Cildinizi jel ile yıkadıktan sonra gözlerinizi uygun bir ürünle güzelce silin.

Aşırıya kaçmayın. Krem sürerken yapılan en büyük hatalardan biri fazla sürünce daha çok işe yarayacağını düşünmektir. Aynı şey göz kremleri için de geçerli. Göz kremini yüzük parmağınıza, bezelye tanesi büyüklüğü kadar alın ve gözlerinizin çevresine eşit miktarda bölüştürün.

Nazik olun. Göz kremi sürerken çok nazik olmaya özen gösterin. Yüzdeki en hassas bölge olan göz çevresi, en kolay hasar görebilecek yerdir. Kremi sürerken göz altlarınızı çekiştirmemeye, parmağınızla fazla baskı yapmamaya dikkat edin.

İçten dışa sürün. Kremi, gözlerinizin iç kısmından başlayarak göz altlarınıza doğru uygulayın. Kremi yayarak değil, tampon hareketlerle göz çevrenize yedirin.

Bekleyin. Göz kremini sürdükten sonra cildinizin emmesi için bir süre bekleyin. Cilt nemlendiricinizi bekledikten sonra sürün.