Göz Kapağı Estetiği (Blefaroplasti) Nedir, Nasıl Yapılır?

Cerrahi ve cerrahi olmayan tekniklerle giderilebilen göz kapağı sorunları yaşa bağlı ya da farklı nedenlerle kişiye rahatsızlık verebilmektedir. Göz kapağı ameliyatı estetik olsa da görmeyi engellemek gibi bazı sorunlara da yol açabilir. İşte Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk'ün göz kapağı estetiği hakkında verdiği önemli bilgiler...

Göz kapağı estetiği nedir?

Cilt yaşlandıkça zaman içinde esnekliğini kaybeder. Esneklikteki bu azalma, yer çekimi kuvvetiyle birleşince yaşlanan derinin sarkmasına neden olur. Üst göz kapağındaki fazlalık aşağı sarkarak gözleri hem işlevsel hem de estetik açıdan olumsuz yönde etkiler. Hatta yaşı ilerlemiş kişilerde göz kapağı sarkarak görüşü kısmen bloklayabilir, göz kapağı estetiği bu durumun tedavisinde de uygulanabilir.

Göz kapağı estetiği kimlere yapılır?

Çoğunlukla 35 yaş ve üstü kişilerin tercih ettiği bir operasyon olsa da kişide genetik göz kapağı düşüklüğü ve şişkinliği varsa daha erken yaşlarda da uygulanabilir. Göz kapağı estetiği daha genç, yorgun olmayan bir bakış sağlar ve yüzünüzü güzelleştirir.

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Çoğunlukla 35 yaş ve üstü kişilerin tercih ettiği bir operasyon olsa da kişide genetik göz kapağı düşüklüğü ve şişkinliği varsa daha erken yaşlarda da uygulanabilir. Göz kapağı estetiği daha genç, yorgun olmayan bir bakış sağlar ve yüzünüzü güzelleştirir.