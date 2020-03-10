Göz Altı Morluklarını Nasıl Engelleriz?

Göz altı morlukları çoğu zaman vücudumuzda erken uyarı sistemi olarak görev yaparlar. Özellikle doktorlar, daha çok karaciğer rahatsızlıklarının işareti olabileceğini söylerler. Genel olarak kabaca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk gözaltı morluklarının en önemli sebeplerindendir.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ TEMEL NEDENLERİ

Cildinizi göz altınızda daha ince olması,

Yaşlılık,

Genetik,

Yorgunluk,

Göz altı çukurlarınızı derin olması,

Aşırı Stres,

Uykusuzluk / Düzensiz uyku,

Kullanılan kalitesiz makyaj malzemeleri,

Yetersiz beslenme / Alkol, sigara ve kafeinli içecekler tüketmek.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ OLUŞMASINI NASIL ENGELLERİZ?

Neredeyse 10 saat ofis de başından kalmadığımız bilgisayarlara ara vermeliyiz.

Uzun süre bilgisayar başında kalmayın. Uzmanlar her 5 dakikada 1 dakika gözlerinizi dinlendirin diyor.

Göz altı morluklarından kurtulmak istiyorsanız ilk önce beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Çünkü gözaltı morlukları vücutta birikmiş toksinlerden oluşur. Bu yüzden kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını

düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz.

düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz. Bir cilt kurumaya başladıysa sebebi susuzluktur. Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey sudur. Sabah uyanır uyanmaz bir bardak ılık su içmek de morluk oluşumunun önüne geçebilir.

Kırışık giderici krem ve bu özellikteki nemlendiricilerden uzak durun. Onun yerine jel kıvamında rahatlatıcı nemlendiriciler kullanın.

Göz kuruluğu sorunu yaşıyorsanız göz altı morluklarına bu durum sebep olabilir.

Göz kuruluğunuz varsa, suni göz yaşı kullanmanız gerekebilir. Çünkü göz kuruluğu da göz altı morluklarına sebep olur.

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmamaya, erken yatmaya dikkat edin. Tabi bir de her gün aynı saatlerde uyanmaya çalışın. Vücudunuzun dinlenmesi için günde en az 7 saat uyumalısınız.

GÖZ ALTI MORLUKLARI İLE NASIL MÜCADELE EDEBİLİRİZ?