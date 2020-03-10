Göz Altı Morluklarını Nasıl Engelleriz?
"Uykusuz bir gecenin sabahında, sağlıksız beslenilen bir günün sonunda ya da yorgun bir iş gününün ardından aynada gördüğümüz göz altı morlukları canımızı daha fazla sıkmaya yeter de artar bile. Peki göz altı morluklarının oluşmasını nasıl engelleriz? "
Göz altı morlukları çoğu zaman vücudumuzda erken uyarı sistemi olarak görev yaparlar. Özellikle doktorlar, daha çok karaciğer rahatsızlıklarının işareti olabileceğini söylerler. Genel olarak kabaca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk gözaltı morluklarının en önemli sebeplerindendir.
GÖZ ALTI MORLUKLARININ TEMEL NEDENLERİ
- Cildinizi göz altınızda daha ince olması,
- Yaşlılık,
- Genetik,
- Yorgunluk,
- Göz altı çukurlarınızı derin olması,
- Aşırı Stres,
- Uykusuzluk / Düzensiz uyku,
- Kullanılan kalitesiz makyaj malzemeleri,
- Yetersiz beslenme / Alkol, sigara ve kafeinli içecekler tüketmek.
GÖZ ALTI MORLUKLARININ OLUŞMASINI NASIL ENGELLERİZ?
- Neredeyse 10 saat ofis de başından kalmadığımız bilgisayarlara ara vermeliyiz.
- Uzun süre bilgisayar başında kalmayın. Uzmanlar her 5 dakikada 1 dakika gözlerinizi dinlendirin diyor.
- Göz altı morluklarından kurtulmak istiyorsanız ilk önce beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Çünkü gözaltı morlukları vücutta birikmiş toksinlerden oluşur. Bu yüzden kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını
düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz.
- Bir cilt kurumaya başladıysa sebebi susuzluktur. Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey sudur. Sabah uyanır uyanmaz bir bardak ılık su içmek de morluk oluşumunun önüne geçebilir.
- Kırışık giderici krem ve bu özellikteki nemlendiricilerden uzak durun. Onun yerine jel kıvamında rahatlatıcı nemlendiriciler kullanın.
- Göz kuruluğu sorunu yaşıyorsanız göz altı morluklarına bu durum sebep olabilir.
- Göz kuruluğunuz varsa, suni göz yaşı kullanmanız gerekebilir. Çünkü göz kuruluğu da göz altı morluklarına sebep olur.
- Gece geç saatlere kadar uyanık kalmamaya, erken yatmaya dikkat edin. Tabi bir de her gün aynı saatlerde uyanmaya çalışın. Vücudunuzun dinlenmesi için günde en az 7 saat uyumalısınız.
GÖZ ALTI MORLUKLARI İLE NASIL MÜCADELE EDEBİLİRİZ?
- Ofiste her gün bardağınızdan eksik olmayan çay poşetlerini çöpe sakın atmayın. Çünkü çay, gözaltı morluklarının en önemli bitkisel çözümlerinden biridir. Çay çöplerini ya da sallama poşet çayları soğuduktan sonra, 10-15 dakika gözlerinizde
bekletebilirsiniz.
- Akşamları yatmadan önce sıcak suyu bir kovaya koyarak yüzünüze buhar banyosu yaptırabilirsiniz. Bu sayede hem gözaltı morluklarınız azalacak hem de yüzünüzdeki gözeneklerin açıldığını göreceksiniz.
- Göz altı morluğuna iyi gelen önemli besin patates ve salatalıktır. Çiğ patates ve salatalığı göz kapaklarınıza koyarak, 15 dakika uygulayacağınız doğal maske ile göz altı morluklarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
- Zerdeçal ve ananas suyunu karıştırarak hamur kıvamına getirip göz altlarına sürebilirsiniz.
- Göz altı morlukları için en kolay çözümlerden biri de soğuk süt. Soğuk süte batırdığınız pamuk parçalarını gözlerinizin üzerine koyup 15-20 dakika kadar bekletebilirsiniz.
- Yarım domatesin suyunu, çeyrek limon suyuyla karıştırıp yine pamukla göz altlarına uygulayıp 5 dk. sonra yıkayabilirsiniz.